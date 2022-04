Inauguran el parque solar Tucanes en Bolívar que producirá energía limpia

La empresa española Grenergy Renovables inauguró este viernes el parque solar Tucanes en el Caribe, que forma parte de un conjunto de proyectos de distribución de 72 megavatios cuya producción anual será de 140 gigavatios de energía limpia no convencional.

El presidente ejecutivo de Grenergy, David Ruiz de Andrés, dijo a EFE durante una visita a su nueva planta fotovoltaica, ubicada en el municipio de Santa Rosa, a unos 20 minutos de Cartagena de Indias, que este "es el primer proyecto que conectamos en Colombia y esto nos crea una especial ilusión".

"Esta es una iniciativa de seis proyectos que estamos construyendo en Colombia y que en total producirán 72 megavatios", dijo el fundador de Grenergy y agregó que "está conformado por 23.744 paneles solares".

Los seis proyectos en conjunto tendrán una "producción anual de 140 gigavatios de energía, suficiente para dar suministro eléctrico renovable a más de 40.000 hogares al año".

Ruiz de Andrés aseguró que el proyecto evitará "la emisión de 50.000 toneladas de CO2 a la atmósfera".

#EnEquipo, con empresas como @Grenergy_eu, seguimos acelerando la #TransiciónEnergética de 🇨🇴. #EsConHechos como lo demostramos, inaugurando en Bolívar con el Pdte @IvanDuque la granja solar Tucanes, un proyecto de 23.744 paneles y capacidad de 9,9 Mw en Cartagena, Bolívar. pic.twitter.com/XJSTtldNP8 — Minenergía (@MinEnergiaCo) April 1, 2022

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que el país "sigue la revolución de las energías renovables no convencionales".

Duque recordó que al principio de su Gobierno, "Colombia tenía instalados 28 megavatios, es decir el 0,2 % de la matriz energética" del país, y afirmó que este año van a "cerrar con 2.800 megavatios instalados de energías renovables no convencionales".

El mandatario aseguró que "Colombia es hoy en día el líder de esta transición energética en América Latina".

ENERGÍA MÁS BARATA

Según el directivo de Grenergy, esta energía "por supuesto es más económica, este es el gran paradigma ahora mismo de las energías limpias, no solo son limpias, no solo evitan contaminación, no solo van a cero carbonización sino que son las más competitivas que nunca han existido".

"Hemos invertido entre 60 y 65 millones de dólares, que es una cantidad importante de dinero, pero es que son 72 megavatios, esta misma cantidad (de megavatios) en energía hidráulica seguro hubieran costado más de 150 millones de dólares", aseguró.

Explicó que Grenergy tiene un acuerdo firmado de venta de energía con Celsia (empresa de energía del Grupo Argos) que cree que "ha sido un socio adecuado", y que a ellos le van a vender la "energía durante 15 años y ellos a su vez la van a comercializar con sus clientes de distintas tipologías".

GRENERGY RENOVABLES

Grenergy Renovables es una compañía española creada en 2007, productora independiente de energía a partir de fuentes renovables fundamentalmente eólica y fotovoltaica, y cotiza en la bolsa española desde el año 2015.

Grenergy es uno de los grandes actores del sector renovable en Latinoamérica al contar con un "pipeline" global de 10 gigavatios de proyectos solares y eólicos y cerca de 5GWh de proyectos de almacenamiento en países como Colombia, Chile, México o Perú, además de Estados Unidos y Europa.

Cuenta además con una cartera de proyectos en el país de 1.000 megavatios lo que representaría una inversión total de 700 millones de dólares.

Ruiz de Andrés explicó que "Colombia se ha consolidado como uno de los países más atractivos en América Latina" para que compañías como la suya "puedan desarrollar proyectos de energías renovables".

