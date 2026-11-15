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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturaron 6 personas por robos violentos en Pueblito Paisa y Avenida Regional en Medellín

Capturaron 6 personas por robos violentos en Pueblito Paisa y Avenida Regional en Medellín

Los delincuentes aprovechaban la soledad de la zona en las noches para atracar a sus víctimas.

Capturados por robos en Medellín.jpg
Secretaría de Seguridad de Medellín
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 15 de nov, 2026

En las últimas horas, las autoridades en Medellín lograron la captura de seis personas por su presunta participación en una serie de robos violentos registrados en inmediaciones del Pueblito Paisa, la avenida Regional y otros sectores de la ciudad.

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De acuerdo con las investigaciones, los capturados estarían vinculados con diferentes hurtos cometidos desde comienzos de 2025. Según las autoridades, los señalados delincuentes aprovechaban zonas boscosas, lugares con poca iluminación y corredores de circulación para intimidar a sus víctimas, principalmente entre las 5:00 de la tarde y la medianoche.

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En varios de los hechos investigados, los responsables habrían utilizado armas blancas y de fuego e incluso ocasionado lesiones a las personas afectadas, como indicó el secretario de Seguridad y Convivencia (e) de Medellín, Sebastián Acosta.

"Con esta redada avanzamos en la lucha contra las estructuras delincuenciales dedicadas al hurto y en la recuperación de la tranquilidad en corredores turísticos y vías principales de la ciudad", aseguró el funcionario.

Entre los puntos donde hacía presencia esta banda están identificados los alrededores del Pueblito Paisa, la conexión de la avenida Ferrocarril con la avenida Regional y diferentes sectores de la comuna Belén. Los seis capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de hurto calificado y agravado.

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