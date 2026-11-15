Alcaldía de Tarazá decretó medidas restrictivas tras bombardeo y captura de 'Primo Gay'

Recientemente, la Alcaldía de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, anunció una serie de medidas restrictivas de seguridad luego de los recientes hechos de orden público en el departamento, entre ellos el bombardeo que dejó ocho abatidos y la captura de alias 'Primo Gay', ambos golpes dados al Clan del Golfo.

Las decisiones fueron adoptadas durante un consejo de seguridad, en el que las autoridades manifestaron su preocupación por las amenazas de un supuesto ‘Plan Pistola’ que estarían circulando a través de redes sociales.

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Entre las disposiciones, que estarán vigentes durante todo el puente festivo, se encuentra la prohibición de movilizar cilindros de gas en la cabecera municipal, así como la restricción de trasteos y acarreos. El alcalde de Tarazá, Yomer Álvarez, también anunció otras medidas.

"También vamos a restringir la extensión de horario en los establecimientos nocturnos. Le pedimos a la Fuerza Pública, a la Policía, que estuvieran expectantes, a inteligencia en este caso, que estuviera expectante a cualquier información, porque hoy tenemos que salvaguardar la vida, no solamente de los ciudadanos, sino también de la Fuerza Pública", confirmó el alcalde.



El mandatario también solicitó al Ejército Nacional y a la Policía Nacional realizar patrullajes conjuntos en la zona urbana, además de reforzar las labores de inteligencia para identificar posibles amenazas y prevenir atentados contra la población civil y los integrantes de la Fuerza Pública.

Álvarez explicó que la captura de alias 'Primo Gay' aumenta la preocupación por posibles retaliaciones de los grupos armados. Por eso, hizo un llamado a los uniformados para fortalecer las medidas de autocuidado y mantenerse alerta durante los operativos.