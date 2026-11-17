La Selección Colombia prendió las alarmas antes de terminar el primer tiempo del amistoso contra Chile por doble lesión: la primera con Dávinson Sánchez y luego la del volante Gustavo Puerta.

La del jugador del Olympiacos es la que ha generado mayor preocupación entre los aficionados y, por su puesto, el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.



Cómo se lesionó Puerta

En el minuto 39, el exjugador de Bogotá F.C. intentó ganarle la posición a un rival chileno, pero terminó con un mal movimiento en su rodilla izquiera. César Maldonado se llevó el pie de apoyo del colombiano y de inmediato el dolor fue evidente.

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Puerta cayó en el césped y empezó a golpearlo con sus manos por el dolor que sentía. Se llevó sus manos a sus rostro y no pudo contener las lágrimas. Luego fue retirado de la cancha en el carro de asistencia médica, mientras se cubría la cara con la camiseta amarilla y con evidentes gestos de dolor.

En el minuto 43 se realizó el cambio en la tricolor. El juvenil Juan Manuel Rengifo sustituyó a Puerta.



Salió en ambulancia

El periodista Cristian Marín, enviado especial de Blog Deportivo a Chile, informó en la transmisión oficial que el mediocampista tuvo que salir del estadio en ambulancia para recibir la atención correspondiente y ser sometido a los exámenes para determinar la gravedad de su lesión.



Lastimosamente no fue la única lesión en la Selección Colombia. En los primeros minutos del partido, el capitán Dávinson Sánchez tuvo que recibir atención médica por una molestia en su hombro. Aunque el central intentó seguir en el partido, no pudo y en el 24' tuvo que salir.

Jhon Lucumí, quien había sido titular en el amistoso en Cali, lo reemplazó y formó la pareja de centrales con Kevin Andrade.

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Así las cosas, más allá del resultado deportivo, quedó un sin sabor en el equipo nacional por las lesiones de quienes se han convertido en referentes de este nuevo ciclo de la selección.