El entrenador Néstor Lorenzo golpeó la mesa y realizó varios cambios en la titular de la Selección Colombia para el segundo partido amistoso contra Chile en el país austral.

La primera novedad se encuentra en el arco con la inclusión desde el pitazo inicial del arquero Aldair Quintana, quien reemplazará al experimentado Camilo Vargas en el estadio donde oficia de local Colo Colo.

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En la defensa, la pareja de centrales contará con la inclusión de Kevin Andrade (Zenit), quien tomará el lugar de Jhon Lucumí. Además, el lateral izquierdo será el jugador de la Juventus y exAtlético Nacional, Juan David Cabal.

En el mediocampo, Lorenzo quiere ver a jugadores que puedan generar y conectar con los delanteros. Por eso, apostó por la titularidad de Matías Orozco (C.D. Castellón (ESP)) y Daniel Arcila( Club León (MEX))



El principal referente en ataque, el número 9, no cambia. Luis Javier Suárez se mantiene como inicialista para seguir sumando minutos y adueñándose de esta posición.

Titular de Colombia

Aldair Quintana; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Kevin Andrade, Juan David Cabal; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Matías Orozco, Daniel Arcila, Camilo Mena y Luis Javier Suárez.

Foto: FCF

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Dónde ver el partido gratis

El compromiso lo podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube de Blu Radio con todo el equipo deportivo de Blu Radio.