La Selección Colombia tendría varias modificaciones en su formación titular para enfrentar a Chile este martes en el segundo partido amistoso, luego de las primeras pruebas realizadas por el cuerpo técnico. Este encuentro lo podrá seguir en el canal de YouTube de Blu Radio.

El periodista Cristian Marín contó en Blog Deportivo que una de las principales novedades estaría en la portería, donde Aldair Quintana podría tener la oportunidad de sumar minutos. Además, el equipo presentaría ajustes en la defensa y en la zona ofensiva, con el objetivo de mejorar el funcionamiento colectivo.

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En la línea defensiva, la propuesta que se habría probado contempla a Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez y Juan David Cabal, quien sería una de las novedades respecto al primer compromiso. El defensor de la Juventus se destaca por su capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones, pues puede actuar como lateral izquierdo o como central por ese mismo sector.

Selección Colombia vs. Chile. Foto: AFP

En el mediocampo se mantendrían Gustavo Puerta y Jefferson Lerma como responsables de la primera línea de recuperación y distribución. Sin embargo, las principales modificaciones aparecerían por delante de ellos, donde Yáser Asprilla, Juan Manuel Rengifo y Jhon Arias serían las alternativas que el cuerpo técnico estaría probando para acompañar al delantero Luis Javier Suárez, quien actuaría como único hombre en punta.



De esta manera, Colombia podría apostar por una estructura cercana al 4-2-3-1, con un solo delantero y tres jugadores encargados de conectar el mediocampo con el ataque. La posible presencia de Aldair Quintana en el arco -en reeemplazo de Camilo Vargas-, junto con las novedades de Cabal, Rengifo, Asprilla y Arias, marcaría una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico evalúe alternativas y encuentre respuestas de cara a los próximos compromisos de la tricolor.