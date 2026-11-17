El 2026 fue un año de altibajos para la Selección Colombia bajo el mando del argentino Néstor Lorenzo, quien, dice, que el balance ha sido positivo y de aprendizajes de cara a la nueva era que se avecina pensando en el Mundial 2030 y el equipo que se puede construir hasta entonces.

Para cerra el año bien, Colombia disputará este martes, 17 de noviembre, su último amistoso del 2026 frente a Chile, esta vez en condición de visitante tras el reciente empate contra la misma (1-1), pero en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Publicidad

“Se inicia este recambio generacional que es necesario y que le apunta a dos o tres años, para tener jugadores con la experiencia suficiente para llegar a la Copa América (en 2028) de buena manera y antes en las Eliminatorias Sudamericanas”, dijo Lorenzo.

Amistoso Colombia vs. Chile, noviembre 2026 en Cali. Foto: AFP.

Vea aquí EN VIVO el duelo Chile vs. Colombia por amistoso FIFA

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, de la mano de Gol Caracol, tendrá la transmisión de este compromiso internacional entre la Tricolor y La Roja. Además, será totalmente gratis y online para los amantes del fútbol a través de la señal de YouTube oficial de la emisora:



¿A qué hora juega Colombia HOY vs. Chile por duelo amistoso?

El duelo internacional se encuentra programado para a partir de las 6:00 de la tarde de este martes, 17 de noviembre, desde Santiago de Chile.

Publicidad

Posibles alineaciones de Chile vs. Colombia HOY