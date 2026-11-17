Noruega, con agónico gol de Erling Haaland, consiguió este martes, en el tiempo añadido, el último billete para los cuartos de final de la Liga de Naciones de Europa, al imponerse 3-2 en casa de Dinamarca y quedarse con el segundo puesto del Grupo 4.

Erling Haaland transformó un penalti —su segundo gol de la noche— en el minuto 90+6 para darle vuelta a un juego en el que los Vikingos estuvieron abajo 2-0.

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La anotación del delantero del Manchester City generó la euforia entre los noruegos, pues avanzaron a la siguiente ronda en un partido muy complejo.

REMONTADA ÉPICA DE NORUEGA🤯



Erling Haaland convierte desde el manchón penal ¡¡EN EL ÚLTIMO SUSPIRO!! para darle la clasificación a Noruega.😱



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El primer puesto del grupo se quedó en manos de Portugal, ya sin Cristiano Ronaldo, retirado de la selección lusa.



Los hombres dirigidos por Jorge Jesus se impusieron 3-2 en Gales, gracias a los goles de Bruno Fernandes (1-0, 11'), Pedro Neto (2-2, 43') y Carlos Forbs (3-2, 58').

Los emparejamientos para los cuartos de final de la Liga de Naciones, que se disputarán del 25 al 30 de marzo de 2027, se conocerán en el sorteo que tendrá lugar el viernes.

haaland man you did not need to take that https://t.co/oy49cL9Q8B — pho (@phoadoedits) November 17, 2026

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Los primeros clasificados estarán en un bombo, y disputarán la vuelta en casa, y los segundos en el otro.

