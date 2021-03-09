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Erling Haaland

Kylian Mbappe
Fútbol

Mbappé, goleador del Mundial y otros récords que dejó la Copa del Mundo 2026

Erling Haaland llega a Noruega acompañado de un mapache disecado.
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¿Cuánto cuesta el mapache disecado con el que Erling Haaland regresó a Noruega?

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Padre de Erling Haaland explotó tras la eliminación de Noruega: "Nos robaron"

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"Haaland también es peruano": la fiebre por el goleador llega a los registros civiles

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“Me sentiré un poco incómodo": confesión de Haaland antes del duelo contra Inglaterra

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Vinícius Jr. y Haaland protagonizaron un emotivo momento tras la eliminación de Brasil

Brasil vs Noruega por 8vos de final
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Revive el minuto a minuto del partido entre Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026

Erling Haaland celebra gol a Costa de Marfil
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Francia goleó a Noruega en el cierre del grupo I
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Noruega, con su equipo suplente, cayó con goleada de Francia, que no se guardó nada

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