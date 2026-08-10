Las cinco preguntas que más realizaron los colombianos tras el terremoto al SGC

Luego del terremoto de 7.4 registrado en Colombia, los ciudadanos realizaron diversas preguntas al Servicio Geológico Colombiano (SGC) sobre el movimiento telúrico que dañó cientos de edificaciones, dejó decenas de heridos y muertos.

Una de las principales dudas estuvo relacionada con la frecuencia de los sismos en la región Pacífica. El SGC explicó que Colombia es un país sísmicamente activo y que, particularmente en esta zona, interactúan las placas tectónicas de Nazca y Suramericana. Allí ocurre un proceso de subducción, en el que una placa se hunde debajo de la otra, generando fricción y acumulación de energía que finalmente se libera en forma de sismos.

Otra de las preguntas fue por qué el terremoto se sintió con tanta intensidad en diferentes regiones del país, pese a que no fue superficial. De acuerdo con el SGC, la magnitud de 7.4 permitió que una cantidad importante de energía alcanzara la superficie. Aunque el movimiento ocurrió a una profundidad cercana a los 103 kilómetros, la energía no se disipó completamente durante su recorrido y pudo ser percibida ampliamente en el territorio nacional.

Los colombianos también preguntaron si es posible anticipar las réplicas de un terremoto. El SGC señaló que, actualmente, la ciencia no cuenta con un método que permita predecir los sismos ni sus réplicas. Sin embargo, Colombia dispone de una Red Sismológica Nacional con más de 200 estaciones, que realiza un monitoreo permanente de la actividad sísmica para informar oportunamente al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres cuando ocurre un evento.



Terremoto en Colombia (Cali) // Foto: AFP

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Según explicó el organismo, el país se encuentra en una zona geológicamente compleja, con placas tectónicas y fallas activas que generan procesos de deformación y acumulación de energía. Por esta razón, se registran movimientos sísmicos todos los días. El SGC indicó que en un mes puede detectar alrededor de 2.500 eventos, aunque la mayoría no son percibidos por la población debido a su baja magnitud.

Publicidad

Finalmente, una de las inquietudes estuvo relacionada con una posible conexión entre el terremoto ocurrido en San José del Palmar, Chocó, y las recientes emisiones de ceniza del volcán Puracé. El SGC aclaró que se trata de dos procesos geológicos diferentes. Mientras la actividad del Puracé está relacionada con el edificio volcánico y una sismicidad localizada aproximadamente entre uno y dos kilómetros de profundidad, el terremoto tuvo una profundidad cercana a los 103 kilómetros y estuvo asociado al proceso de subducción de una placa tectónica. Por ello, el organismo indicó que, en este momento, no existe una relación directa entre ambos fenómenos.