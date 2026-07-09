Ella es Isabel Haugseng, la mujer que conquistó a Haaland enviándole un mensaje

Mientras Erling Haaland acapara los reflectores por su destacado desempeño con la selección de Noruega en el Mundial de 2026, donde fue determinante con un doblete para eliminar a Brasil y llevar a su país por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo, el interés de los aficionados también se ha trasladado a su vida personal.

En medio del histórico momento que atraviesa el delantero del Manchester City, una de las figuras que más curiosidad ha despertado es la de su pareja, Isabel Haugseng Johansen.

En los últimos días, incluso han circulado en redes sociales publicaciones que aseguran que la joven tendría raíces colombianas. Sin embargo, hasta el momento no existe información que confirme esa versión. Lo que sí se conoce es que Isabel y Haaland mantienen una relación desde hace varios años, mucho antes de que el atacante noruego alcanzara la fama en el fútbol europeo y se convirtiera en una de las grandes estrellas del deporte.

Erling Haaland y su novia Isabel Haugseng. Foto: Ig @isabelhaugsengj

La historia entre ambos comenzó mucho antes de convertirse en pareja. Los dos crecieron en Bryne, una pequeña localidad de Noruega, y compartieron gran parte de su infancia. Además, coincidieron en las divisiones menores del Bryne FK, club en el que Haaland empezó a construir el camino que lo llevaría a la élite del fútbol mundial. Mientras él destacaba en las categorías masculinas, Isabel hacía parte del equipo femenino.



Aunque el vínculo existía desde niños, el romance no inició sino hasta 2021. De hecho, fue la propia Isabel quien dio el primer paso. Así lo reveló Haaland durante una entrevista con la televisión pública noruega NRK, en la que confesó entre risas que fue ella quien tomó la iniciativa. "Ella me envió un mensaje. Fue ella quien se interesó por mí", relató el goleador, rompiendo el estereotipo del futbolista que siempre da el primer paso en una relación.

El delantero también recordó que Isabel asegura haberlo visto con frecuencia cuando ambos eran pequeños, aunque él admite que no conserva esos recuerdos. "Ella dice que me veía muchas veces cuando éramos pequeños, pero yo no me acuerdo", comentó en esa misma conversación.

A diferencia de Haaland, Isabel no continuó una carrera profesional en el fútbol, aunque comenzó a practicar este deporte desde los 13 años. Con el paso del tiempo se ha consolidado como influencer y ha optado por mantener un perfil bajo, alejándose de la exposición mediática que rodea a su pareja.

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Pese a la fama internacional del delantero, ambos han procurado llevar una vida privada. Entre las aficiones que comparten está jugar Minecraft durante el tiempo libre, una actividad que el futbolista ha mencionado en distintas ocasiones como parte de los momentos de tranquilidad que disfrutan juntos.

La pareja también dio un paso importante en su vida personal con el nacimiento de su primer hijo en diciembre de 2024. Desde entonces, han decidido mantener en reserva la identidad del menor y evitar que haga parte del foco mediático, una decisión que refleja la discreción con la que han manejado su relación desde el inicio.

Mientras Haaland continúa escribiendo páginas históricas con la camiseta de Noruega y ahora se prepara para enfrentar a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial, Isabel Haugseng sigue acompañándolo lejos de los reflectores, siendo la mujer que, con un simple mensaje, inició una historia de amor que hoy acompaña al delantero en el mejor momento de su carrera.