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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / 🔴 EN VIVO | Brasil vs. Noruega: online y gratis HOY el duelo de selección en el Mundial

🔴 EN VIVO | Brasil vs. Noruega: online y gratis HOY el duelo de selección en el Mundial

Brasil y Noruega se enfrentan hoy por los octavos de final del Mundial en Nueva York, en busca de un cupo histórico a los cuartos de final.

Brasil vs Noruega por 8vos de final
Brasil vs Noruega por 8vos de final
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de jul, 2026

Las selecciones de Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta. Este compromiso corresponde al tercer duelo de los octavos de final de la Copa Mundo 2026, abriendo la actividad de la segunda jornada de la fase de eliminación directa en territorio estadounidense.

La 'Verdeamarela' llega a esta instancia tras superar la ronda de dieciseisavos de final, donde venció por 2-1 al seleccionado de Japón. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti ha respaldado su rendimiento en la jerarquía individual de sus futbolistas en el último tercio del campo y en la efectividad de su bloque defensivo, el cual busca mantener la regularidad para avanzar en el cuadro principal.

Por su parte, el combinado de Noruega accedió a la ronda de los dieciséis mejores luego de imponerse por 1-2 ante Costa de Marfil en la fase previa de eliminación directa. La escuadra europea, que cuenta con el delantero Erling Haaland como principal referencia en el frente de ataque, basa su propuesta en la transición rápida y el juego físico en las áreas. El partido se disputará a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia).

¿A qué horas es el partido de Brasil vs. Noruega HOY?

Desde las 3:00 de la tarde de este domingo, 5 de julio, correrá la pelota en Nueva York, Estados Unidos para el choque entre Brasil vs. Noruega por los octavos de final del Mundial. Este duelo lo podrá seguir EN VIVO, online y gratis con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio.

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Posibles alineaciones

  • Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Raphinha, Matheus Cunha y Vinícius Júnior.
  • Noruega: Ørjan Nyland, Julian Ryerson, Andreas Hanche-Olsen, Leo Østigård, David Møller Wolfe, Sander Berge, Patrick Berg, Martin Ødegaard, Antonio Nusa, Alexander Sørloth y Erling Haaland.
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