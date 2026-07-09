“Me sentiré un poco incómodo": confesión de Haaland antes del duelo contra Inglaterra

El delantero noruego Erling Haaland, nacido en Inglaterra y actual jugador del Manchester City, reconoció este jueves que será "realmente especial" enfrentarse en Miami a la selección inglesa el sábado en los cuartos de final del Mundial.

"Es muy especial porque juego en Inglaterra, nací en Inglaterra y voy a jugar contra compañeros de equipo, así que me sentiré un poco incómodo", admitió uno de los mejores delanteros del torneo.

Con siete goles en el Mundial, solo por debajo de los ocho de Lionel Messi, Haaland insistió en que lo estaba "disfrutando mucho".

Lionel Messi. Foto: @Argentina en X.

"En primer lugar, el simple hecho de poder jugar en el Mundial. Es maravilloso estar aquí, poder jugar en un gran escenario con mis amigos", respondió muy relajado ante un grupo de periodistas antes de una sesión de entrenamiento de la selección noruega en el centro de entrenamiento del Inter Miami.



Cuatro días después del partido de octavos de final contra Brasil (2-1), en el que marcó dos goles, reflexionó sobre el encuentro.

"No me lo esperaba para nada. Lo celebré incluso antes del partido contra Brasil; no me lo esperaba. Mi madre tampoco se esperaba estar en cuartos de final", dijo.

"Jugar y ganarle a Brasil fue una locura para nosotros los noruegos, y luego jugar contra Inglaterra en cuartos de final es increíble. Si ves lo que se vive en Noruega, no es la Noruega de siempre", recalcó Haaland.

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Sobre el partido del sábado, el delantero quiso poner el foco sobre Inglaterra, considerada como una de las favoritas para alzar la Copa del Mundo desde el principio del torneo.

"Creo que hay claros favoritos ahí fuera, Inglaterra es uno de ellos", declaró Haaland. "Creo que todos ustedes deberían poner toda la presión posible sobre los ingleses".