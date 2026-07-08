Caracol TV tuvo más de 41 millones de espectadores durante los partidos de Colombia en el Mundial

La participación de la Selección Colombia en la Copa Mundial de 2026 de la FIFA también se reflejó en las cifras de audiencia de Caracol Televisión. De acuerdo con un balance entregado por el canal, más de 41 millones de personas siguieron el torneo a través de su señal, consolidando el liderazgo de Gol Caracol en la cobertura del campeonato.

Según datos de IBOPE citados por la compañía, Gol Caracol registró un rating promedio de 11,4 % y un share de 63 % durante los partidos del combinado nacional. Estas cifras indican que cerca de dos de cada tres televidentes que siguieron el Mundial lo hicieron por esa señal, que además reportó una preferencia del 78 % frente a su principal competidor.

El canal atribuyó estos resultados al interés que despertó la campaña de la selección Colombia, que alcanzó los octavos de final del certamen tras disputar cinco compromisos. En el comunicado, Caracol destacó que el desempeño del equipo nacional logró reunir a millones de colombianos alrededor del fútbol durante varias semanas.

El comportamiento de las audiencias también se trasladó a las plataformas digitales. Caracol Televisión informó que su ecosistema acumuló más de 1.400 millones de visualizaciones, 127 millones de reproducciones y 59 millones de interacciones durante el Mundial. Dentro de esos resultados, Gol Caracol superó los 978 millones de visualizaciones, con Facebook como la red social de mayor desempeño.



Ditu superó 47 millones de reproducciones

En el caso de Ditu, la plataforma registró 47 millones de reproducciones en las transmisiones de los partidos, de las cuales 6,1 millones correspondieron al encuentro entre Colombia y Suiza. Además, su ecosistema digital alcanzó 260 millones de reproducciones en contenidos relacionados con el campeonato y la cobertura en tiempo real de la competencia.

Uno de los picos de audiencia se presentó durante el debut de la selección Colombia frente a Uzbekistán, el pasado 17 de junio. Ese compromiso alcanzó un share de 72,7 %, equivalente a siete de cada diez televisores encendidos en el país, y un rating de 23,9 %, cifra que, según Caracol Televisión, supera la obtenida por cualquier partido de ediciones anteriores del Mundial.

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Además, es importante resaltar que el promedio acumulado de rating y share obtenido durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 superó los registros de torneos anteriores, pese a un escenario con mayor competencia por la presencia de plataformas de streaming, canales de televisión por cable y otras alternativas de transmisión.