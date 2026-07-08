¿Qué futbolistas serán encargados de la próxima generación de la Selección Colombia?

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA dejó un sin sabor en los hinchas, que, por supuesto, esperaban más del equipo en esta edición de la competencia. Pero también dejó claro el precedente de que llegó el momento de un cambio generacional en el equipo ante la finalización del ciclo de varios jugadores, sea por edad o por rendimiento.

¿Qué jugadores deben liderar la próxima generación de la Selección Colombia?

Si bien el resultado del equipo no era el esperado, el rendimiento de algunos jugadores sí estuvo a la altura para la exigencia de una Copa del Mundo; por eso, el equipo de Blog Deportivo hizo un análisis de cuáles de los 26 convocados debe continuar para liderar la próxima generación del combinado cafetero, pensando en el Mundial 2030.

En el arco, la mayoría coincidió en que el ciclo de David Ospina ya estaría cumplido, mientras que Camilo Vargas y Álvaro Montero recibieron respaldo para mantenerse como alternativas de experiencia durante el nuevo proceso.

En defensa, hubo consenso alrededor de Jhon Lucumí, señalado como uno de los pilares para los próximos años, al igual que un tiempo extra para Davinson Sánchez. También aparecieron votos favorables para Daniel Muñoz, mientras que nombres como Deiver Machado y Johan Mojica fueron descartados pensando en el futuro.



Dávison Sánchez con la Selección Colombia Foto: AFP

Jefferson Lerma fue respaldado ampliamente como un jugador clave en la transición, al igual que Gustavo Puerta, considerado una de las principales apuestas jóvenes. Richard Ríos, Jorge Carrascal y Juan Camilo Portilla también recibieron apoyo, aunque este último generó algunas dudas. En contraste, Kevin Castaño no convenció al grupo. Sobre Juan Fernando Quintero, el debate fue que algunos consideran que su ciclo terminó.

Luis Díaz fue señalado como el líder natural de la próxima generación, acompañado por John Arias, quien incluso fue mencionado como un posible capitán del nuevo proyecto. También recibieron respaldo John Córdoba, Luis Javier Suárez y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, mientras que sobre James Rodríguez su ciclo llegó a su final.

James Rodríguez Foto: AFP

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¿Qué nuevos nombres se podrían sumar en la Selección Colombia?

El futuro de la tricolor se perfila de manera positiva con algunas ‘jóvenes promesas’ que se empiezan a escuchar, o futbolistas que tuvieron minutos con Lorenzo, pero que no estuvieron por encima de las 26 selecciones en el Mundial, los cuales son:

Porteros



Kevin Mier (Cruz Azul).

Jordan García (Club León).

Kevin Mier // Foto: Cruz Azul

Defensas



Edier Ocampo (Vancouver).

Juan Mosquera (Portland).

Yerson Mosquera (Wolverhampton).

Simón García (Atlético Nacional).

Juan David Cabal (Juventus).

Juan Cabal con Juventus Foto: AFP

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Mediocampistas



Jhon Solís (Birmingham).

Pedro Bravo (Midtjylland).

Juan Arizala (Udinese).

Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional).

Jordan Barrera (Botafogo).

Johan Rojas (Vasco de Gama).

Miguel Monsalve (Gremio).

Samuel Martínez (Atlético Nacional).

Juan Manuel Rengifo // Foto: Atlético Nacional

Atacantes



Carlos Andrés Gómez (Vasco de Gama).

Óscar Cortés (Huracán).

Joel Canchimbo (Junior).

Yaser Asprilla (Girona).

Neyser Villarreal (Cruzeiro).

Kevin Viveros (Paranaense).