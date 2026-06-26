Noruega vs. Francia EN VIVO hoy: alineación sin Erling Haaland y el once de gala de Mbappé

Las selecciones de Noruega y Francia se enfrentan hoy, viernes 26 de junio, por la última jornada de la fase de grupos en el Gillette Stadium de Foxborough, Estados Unidos. Ambos combinados llegan a este compromiso con la clasificación asegurada a los dieciseisavos de final, pero con el liderato del Grupo I en disputa. La gran novedad del encuentro es la ausencia de Erling Haaland en el once titular noruego.

El estratega de la selección de Noruega optó por un planteamiento alternativo para dar descanso a sus principales futbolistas de cara a la siguiente ronda. Por el contrario, el cuerpo técnico francés dispuso toda su artillería pesada con el objetivo de asegurar el primer lugar de la zona.

Alineación confirmada de Noruega hoy

La escuadra local presenta una revolución absoluta en su estructura principal al registrar diez cambios respecto al último partido disputado ante Senegal. El centrocampista Fredrik Aursnes es el único jugador que se mantiene en la formación inicial.

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, arrancará el partido desde el banco de suplentes para evitar el desgaste físico. Su lugar en la punta del ataque será ocupado por Jorgen Strand Larsen.



Noruega alinea hoy con:

Egil Selvik; Patrick Berg, Leo Ostigard, Frederik Andre Bjorkan, Henrik Falchener, Oscar Bobb; Fredrik Aursnes, Kristian Thorstvedt, Thelo Aasgaard, Andreas Schjelderup; y Jorgen Strand Larsen.



Alineación confirmada de Francia hoy

El conjunto galo sale al terreno de juego con su equipo de gala y modificaciones mínimas en comparación con la jornada anterior. Théo Hernández, Aurélien Tchouaméni y Désiré Doué regresan a la titularidad tras haber sido reservados en el último compromiso.

La única variante obligada para el cuerpo técnico francés se ubica en la zona central de la defensa. Maxence Lacroix sustituye al lesionado William Saliba y formará la pareja de centrales junto a Dayot Upamecano. Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé lideran el frente ofensivo.

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Francia alinea hoy con:

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Théo Hernández; Manu Koné, Aurélien Tchouaméni; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Kylian Mbappé.

Aunque el cupo a los dieciseisavos de final ya está en manos de ambos países, el liderato del Grupo I resulta clave para el desarrollo del torneo. El equipo que finalice en la primera posición obtendrá un cruce teóricamente más accesible en la fase de eliminación directa. Además, el primer puesto otorga ventajas logísticas en los desplazamientos y sedes dentro de los Estados Unidos para los próximos partidos.