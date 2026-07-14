¿Cuánto cuesta el mapache disecado con el que Erling Haaland regresó a Noruega?

El regreso de Erling Haaland a Noruega, tras la eliminación de su selección en los cuartos de final del Mundial 2026, dejó una imagen que rápidamente se volvió viral. El delantero del Manchester City apareció descendiendo del avión con un llamativo acompañante: un mapache disecado.

El curioso objeto llamó la atención de los usuarios en redes sociales, quienes rápidamente identificaron que se trataba de un "Whiskey Raccoon", un artículo decorativo vendido en Wild Bill's Western Store, una tienda ubicada en Dallas, Texas.

De acuerdo con la información conocida, el peculiar recuerdo tiene un precio cercano a los 750 dólares (una cifra cercana a los dos millones de pesos colombiano) y, tras hacerse viral la imagen del futbolista, el producto se agotó en el establecimiento.

It followed me home 🦝🤣 pic.twitter.com/IwMhgv0CAb — Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026

La historia comenzó incluso antes del debut de Noruega en el Mundial 2026. Durante la concentración, Haaland compartió un video en sus redes sociales en el que mostró la habitación donde se hospedaba y, entre los objetos de decoración, aparecía un mapache disecado sosteniendo una botella.



Según se conoció posteriormente, el atacante manifestó su interés por el artículo y el hotel decidió obsequiárselo. Desde entonces, el peculiar souvenir acompañó al goleador y terminó convirtiéndose en uno de los recuerdos más llamativos de su paso por Estados Unidos.

¿Cómo le fue a Haaland con Noruega en el Mundial 2026?

El delantero fue una de las principales figuras de la selección noruega durante el torneo. En su primera participación en una Copa del Mundo, marcó siete goles en cinco partidos, contribuyendo a la histórica campaña de su equipo.

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Noruega volvió a disputar un Mundial por primera vez desde Francia 1998 y alcanzó los cuartos de final, instancia en la que fue eliminada por Inglaterra. El compromiso terminó igualado 1-1 en el tiempo reglamentario y se resolvió en la prórroga con triunfo inglés por 2-1.

Más allá del resultado deportivo, la imagen de Haaland con el mapache disecado se convirtió en una de las postales más comentadas del cierre de la participación noruega en el Mundial 2026.