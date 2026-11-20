Boca Juniors y Atlético Mineiro buscan la gloria este 21 de noviembre en la gran final de la Copa Sudamericana 2026. Día en el que también se inaugura oficialmente el estadio Metropolitano de Barranquilla tras meses de trabajo para renovar por completo este importante escenario en Colombia.

Miles de hinchas xeneizes ya llegaron a la costa Caribe colombiana al igual que los seguidores ‘galos’ desde Sao Paulo para este duelo inédito, el cual también se espera deje cifras positivas y millonarias en materia de turismo por la magnitud de este evento deportivo.

Atlético Mineiro vs. Boca Juniors. Foto: referencia, @Atlético y @BocaJrsOficial

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Pronóstico de Boca Juniors vs. Atlético Mineiro por Sudamericana

Las casas de apuestas empiezan a moverse de cara a este importante compromiso internacional en donde el favoritismo se encuentra del lado de Boca Juniors con el 97 % de probabilidad de conseguir el triunfo en la arenosa, según cifras, por ejemplo, de Betano.

Sin embargo, existe un 40 % de posibilidad de que el encuentro se vaya al alargue, pero que en esta fase del duelo se lleve la victoria el equipo argentino y en un 29 % que sea por la tanda de penales. Por parte de Mineiro, las probabilidades de lograrlo son las más bajas y todo apunta a un 2-0 o un 2-1 en este partido.



Boca se consagró campeón por ser primero en la tabla anual argentina. Foto: AFP.

Apuestas Boca Juniors vs. Atlético Mineiro

La cuota de la victoria del conjunto argentino se encuentra sobre 2.25 en comparación de menos de 2.0 de Mineiro, al igual que el marcador exacto apunta a un 1-0 con un 5.50. Por otro lado, la apuesta de que los dos equipos marquen es la menos favorable al igual que hayan más de 2.5 goles.

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Posibles alineaciones de Boca Juniors y Mineiro