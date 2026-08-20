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Autoridades frenan seis construcciones sin licencia en el centroriente de Medellín

Ofrecen hasta 20 millones de pesos de recompensa a quien brinde información para identificar a los promotores de este tipo de prácticas en la ciudad.

Construcciones ilegales en Medellín.jpg
Construcciones ilegales en Medellín.
Alcaldía de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

En el sector Camposanto, del barrio Villatina, comuna 8 de Medellín, el Distrito frenó seis construcciones que avanzaban sin licencia en una zona declarada de alto riesgo no mitigable por movimientos en masa.

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Durante una intervención de control territorial en este sector con antecedentes de emergencias, las autoridades impusieron sellos de suspensión para detener los trabajos y prevenir la ocupación informal de terrenos no aptos para vivienda. Así mismo, la Administración ofreció recompensas de hasta $20 millones por información que permita identificar y judicializar a los responsables de loteos ilegales, estafas y urbanizaciones no autorizadas.

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"También necesitamos que los ciudadanos denuncien a quienes venden lotes de manera ilegal o engañan a las familias ofreciéndoles terrenos donde no se puede construir. Medellín ofrece recompensas de hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar, capturar y judicializar a las personas o grupos involucrados en estas situaciones", afirmó Juan Manuel Velázquez es el secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín.

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Parte de estos predios corresponden a áreas de protección, retiros de las quebradas La Gallinaza 1 y La Loquita, y terrenos de la estructura ecológica del cerro Pan de Azúcar.

Como parte del operativo de control, los equipos técnicos realizaron un recorrido que dejó un saldo de 34 informes técnicos sobre viviendas con posibles irregularidades, documentos que ahora serán analizados y evaluados por la Inspección de Convivencia y Paz para definir las acciones legales correspondientes.

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