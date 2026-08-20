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Cierran vía Medellín-Ituango por caneca sospechosa que tendría explosivos: Ejército verifica

El artefacto, con colores alusivos a la bandera de Colombia, habría sido instalado por disidencias de las Farc.

Posible explosivo norte de Antioquia.
Posible explosivo Norte de Antioquia.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

Siguen las intimidaciones de las disidencias de las Farc en el Norte de Antioquia: la vía que comunica a Medellín con Ituango permanece cerrada tras la detección de una caneca posiblemente cargada con explosivos. El Ejército adelanta protocolos para la verificación de este elemento

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Grupos armados siguen generando temor en el Norte de Antioquia por acciones terroristas que también ponen en riesgo la movilidad de la subregión.

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La situación más reciente se reportó sobre la vía que comunica a Medellín con Ituango a la altura de la vereda Agua Linda donde cerca de las 6:00 de la mañana de este jueves 20 de agosto fue identificado un posible artefacto explosivo que al parecer habrían instalado las disidencias de las Farc.

Se trata de una caneca con colores de la bandera de Colombia, cables y una bandera alusiva al grupo armado que tiene injerencia en el territorio con los frentes 18 y 36.

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La novedad sobre la vía llevó a alertar al personal policial disponible y se activó un plan de defensa a instalaciones de la fuerza pública cercanas por precaución. De igual manera a la zona está llegando personal experto antiexplosivos de la Cuarta Brigada del Ejército para verificar la situación y proceder a la eventual desactivación segura del artefacto.

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