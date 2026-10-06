India, bicampeón del Mundial de Tejo que se disputó en Bogotá.

India volvió a conquistar el Mundial de Tejo que se desarrolló en Bogotá y se convirtió en el primer país en ganar dos veces este campeonato internacional. La delegación asiática derrotó a Países Bajos en la gran final del IV Mundial de Tejo 2026, disputada el 2 de octubre en Tejo La Embajada, escenario que reunió a representantes de 18 delegaciones diplomáticas.

El triunfo permitió a India repetir el título conseguido en 2025 y consolidarse como la primera delegación bicampeona del torneo. La competencia, creada e impulsada por Tejo La Embajada, busca llevar el deporte nacional colombiano a nuevos territorios y generar espacios de encuentro entre representantes de diferentes países a través de una de las tradiciones más características de Colombia.

Publicidad

La cuarta edición del Mundial evidenció el alcance internacional que ha adquirido esta iniciativa. Las 18 delegaciones participantes dejaron por unas horas los protocolos diplomáticos para competir y compartir alrededor del tejo.

Países Bajos, subcampeón del Mundial de Tejo 2026 Foto: suministrada

Todos los campeones

Con la coronación de India, el Mundial de Tejo ya suma cuatro campeones en sus cuatro ediciones: Perú se impuso en 2023, Suiza ganó en 2024 e India conquistó los títulos de 2025 y 2026. El resultado de esta última edición refuerza la apuesta por convertir una tradición colombiana en una experiencia internacional: Colombia puso el tejo, Tejo La Embajada creó el campeonato y las delegaciones diplomáticas llevaron la competencia a una dimensión global.