Colombia nunca ha ganado el Mundial de Tejo: este año se puede romper la racha

Aunque el tejo nació en Colombia y es reconocido como el deporte nacional, el país todavía tiene una cuenta pendiente en una competencia que lleva su tradición a delegaciones de diferentes partes del mundo. Aunque cueste creerlo, Colombia no ha ganado ninguna de las tres ediciones anteriores del Mundial de Tejo, pero eso puede cambiar dede este 2 de octubre, cuando Bogotá reciba la cuarta edición de este certamen.

En entrevista con Mañanas Blu, Daniel Lozano, conocido en redes como ‘El man del tejo’, explicó que la iniciativa nació en Tejo La Embajada y comenzó en 2023 con el propósito de reunir a representantes diplomáticos alrededor de una de las tradiciones más reconocidas del país.

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“La primera edición fue en 2023 y estamos en la cuarta edición, en la que hemos invitado a 18 embajadas diplomáticas para que se unan alrededor del deporte nacional, que es el tejo”, contó.

Colombia no ha sido campeón del Mundial de Tejo

El curioso historial del torneo tiene hasta ahora tres campeones extranjeros. Perú ganó la primera edición, Suiza se quedó con la segunda e India llega como actual campeona, por lo que Colombia buscará estrenar su nombre en el palmarés durante la competencia de este año.



Sin embargo, Lozano aclaró que no se trata de selecciones profesionales de tejo provenientes de cada país, sino que los equipos están integrados principalmente por miembros de los cuerpos diplomáticos y representantes de sectores relacionados con turismo y cultura, muchos de los cuales tienen allí su primer acercamiento con este deporte.

“Son personas que están en su misión diplomática normal, pero ese es el primer acercamiento que muchos de ellos tienen”, explicó.

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Precisamente por eso, agregó el creador de contenido, la delegación colombiana tampoco está conformada necesariamente por jugadores profesionales, lo que permite mantener un nivel más equilibrado entre los participantes.

Mundial de Tejo Foto: Blu Radio

De 20 metros a una cancha recreativa

‘El man del tejo’ también explicó una de las diferencias entre el ámbito profesional y la modalidad que se utilizará durante el encuentro.

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En el tejo reglamentario, los jugadores lanzan el disco metálico desde una distancia cercana a los 20 metros y requieren calentamiento y preparación física. En este Mundial, en cambio, las canchas son recreativas y tienen una distancia de ocho metros.

“Los primeros lanzamientos probablemente van a ser muy malos, pero con el tiempo vas cogiendo el tiro y terminas haciendo mecha, porque además en el tejo la suerte del principiante vale por dos”, dijo.

18 países en busca del título

La edición de este año reúne a representantes de Canadá, Países Bajos, Filipinas, India, Austria, Suiza, Inglaterra, Gales, Perú, Indonesia, Uruguay, Japón, Colombia, Polonia, Turquía, México, Australia y China.

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Más allá de definir un campeón, la jornada busca generar un intercambio cultural, gastronómico y turístico alrededor del tejo. Lozano explicó que la experiencia incluye comida colombiana y otros elementos tradicionalmente relacionados con las canchas recreativas, aunque recordó que en las competencias profesionales los jugadores no pueden consumir alcohol mientras participan.

El evento de este 2 de octubre es cerrado al público, pero quienes quieran seguir la competencia podrán hacerlo a través de las redes sociales de ‘El man del tejo’. Allí se conocerá si, finalmente Colombia logra ganar por primera vez el Mundial de su propio deporte nacional.