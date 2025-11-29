Este es el deporte que turistas quieren practicar en Bogotá: lo juegan con influencers

Bogotá vive un fenómeno particular, pues es una de las ciudades más buscadas para arrendar un Airbnb. En el primer semestre del año recibió más de 35 millones de búsquedas y, según la plataforma, ahora también se está posicionando como uno de los destinos favoritos para los turistas que quieren practicar uno de los deportes tradicionales del país, ese que por décadas ha reunido a familias en un mismo lugar.

Muchos viajeros llegan a la capital con la curiosidad de conocer el tejo, oír la mecha estallar y probar la característica gastronomía cundiboyacense, además de vivir la experiencia local. Y sí: el tejo, ese deporte con el que miles crecieron en las canchas de barrio, está conquistando a los extranjeros que buscan lo más tradicional de la cultura colombiana.

La capital, que concentra estadías cortas y largas de visitantes argentinos, chilenos, peruanos y otros países de la región, ahora incluye este tipo de actividades entre los planes esenciales. En esta dinámica, el tejo entró en el radar del turismo y no es casualidad. Gracias a sus “Experiencias Originals”, Airbnb incluyó una actividad llamada “Juega tejo con un influencer top”, guiada por Daniel Lozano, conocido en redes sociales como “El Man del Tejo”, uno de los creadores de contenido que más ha trabajado para acercar este deporte a nuevas audiencias.

Daniel Lozano, conocido como: 'El man del tejo' Blu Radio

Experiencias de Airbnb en Bogotá impulsan al tejo como deporte nacional

El encanto del tejo es sencillo de explicar. En diálogo con Blu Radio, Daniel señaló: “El tejo es el secreto mejor guardado del turismo. No hay actividad que involucre todos los sentidos”. Y basta con verlo: el olor de la pólvora, el estallido de la mecha y la comida típica convierten la jornada en un ritual profundamente ligado a las costumbres del país.

Los visitantes que llegan a lugares como Tejo La Embajada no solo pueden jugar, sino también disfrutar de la gastronomía local, con platos como picadas con variaciones inesperadas —chorizo con miel de guayaba o morcilla en croqueta— y opciones veganas diseñadas para que nadie quede por fuera.

Durante su conversación con Blu Radio, Daniel explicó que su trabajo en redes busca impulsar el tejo: “Nadie juega tejo solo. Siempre va a involucrar el parche de amigos”. E invita a quienes nunca lo han intentado a empezar sin miedo, con canchas cortas y aumentando la distancia progresivamente.

También destacó el papel de los alcaldes en reactivar el deporte: “Hay que crear contenido alrededor del tejo. Grabemos a la gente jugando tejo y que se sepa que el deporte nacional se está jugando”. Con más de 200.000 seguidores, su mensaje ya tiene eco en el turismo.

Así, las experiencias de Airbnb no solo conectan con los viajeros, sino que ayudan a fortalecer prácticas y culturas que parecían destinadas a quedarse en el recuerdo.

