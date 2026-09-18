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Mundial de tejo: cuándo, dónde y cómo se jugará la cuarta edición del 2026

India llega como actual campeón, mientras que Suiza obtuvo el título en la segunda edición y Perú se consagró en la primera versión.

Mundial de Tejo
Mundial de Tejo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

El IV Mundial de Tejo se jugará el próximo 2 de octubre de 2026 en Tejo La Embajada, en Bogotá, con la participación de delegaciones de 18 países de América, Europa y Asia. La cuarta edición del torneo reunirá a representantes de distintas culturas alrededor de uno de los deportes más representativos de Colombia.

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En esta edición participarán Canadá, Países Bajos, Filipinas, India, Austria, Suiza, Inglaterra, Gales, Perú, Indonesia, Uruguay, Japón, Colombia, Polonia, Turquía, México, Australia y China. De esta manera, el campeonato busca mostrar cómo una tradición colombiana ha trascendido fronteras y se ha convertido también en un espacio de integración e intercambio cultural.

Los campeones

El torneo contará con delegaciones que ya tienen un antecedente en la historia de la competencia. India llegará como actual campeón, mientras que Suiza obtuvo el título en la segunda edición y Perú se consagró en la primera versión. Colombia, como país anfitrión, también tendrá representación en la jornada que se desarrollará en Bogotá.

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La delegación colombiana estará conformada por representantes de sectores relacionados con el turismo, la hotelería, los eventos, las relaciones institucionales y la promoción de Bogotá. Entre ellos estarán Luisa Vásquez, gerente del Bureau de Convenciones de Bogotá; Thelma Gómez, directora de Relaciones Externas, Turismo y Asuntos Logísticos y Protocolarios de Fenalco; Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá; y Edwin Bernal, director ejecutivo de Cotelco.

Además de la competencia deportiva, el Mundial de Tejo busca convertirse en un escenario de intercambio cultural, turismo, gastronomía y diplomacia cultural.

Mundial de Tejo.
Mundial de Tejo
Foto: Blu Radio

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Así, el 2 de octubre de 2026, Tejo La Embajada será el escenario de la cuarta edición del Mundial de Tejo, con 18 países reunidos en la capital colombiana. El encuentro vuelve a plantear el tejo como un punto de conexión entre visitantes nacionales e internacionales y como una expresión de la identidad colombiana que busca seguir llegando a nuevas culturas.

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