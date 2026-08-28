Medellín refuerza alianza con EE.UU. contra crimen transnacional y abuso de menores de edad

Medellín sigue fortaleciendo su relación con Estados Unidos: la capital de Antioquia reforzó, con el país norteamericano, su alianza contra crimen transnacional y abuso de menores de edad.

Recientemente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sostuvo una reunión de trabajo en Arizona con autoridades de Estados Unidos para fortalecer la cooperación internacional contra las estructuras criminales transnacionales y, especialmente, frente a los delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes.

Uno de los principales resultados de los que se habló fue de la Operación Arcángel, una investigación articulada con autoridades colombianas y estadounidenses para combatir la explotación sexual de menores de edad y otros delitos.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esta estrategia ha permitido avanzar en la identificación, captura y judicialización de integrantes de estructuras criminales. Como resultado, 35 extranjeros han sido capturados y 12 han sido condenados, dos de ellos a cadena perpetua.



Gutiérrez mencionó investigaciones contra dos mujeres señaladas de abusar en línea de sus hijos, de ocho y diez meses, por solicitud de otras personas. También habló sobre el caso de James Bond, del que pidió se cumpla sentencia también en Colombia.

"Casos como el de James Bond, que abusó de niños en Medellín, pagará su pena en Estados Unidos inicialmente, y luego haremos todas las gestiones desde Medellín y desde Colombia para que esta persona vaya a Colombia extraditado a pagar parte de la condena por violación de niños en Medellín", indicó.

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“Las fronteras no son una excusa para combatir el peor de los delitos”, afirmó el mandatario, quien aseguró que Medellín continuará trabajando con agencias internacionales para compartir información, desarrollar investigaciones conjuntas y proteger a los menores de edad.