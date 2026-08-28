Hombre evadió retén de Policía y ocasionó persecución de película por 25 kilómetros en Medellín

Una intensa persecución policial que se extendió por más de 25 kilómetros, cruzando varios municipios y comunas del Valle de Aburrá, concluyó con la captura de un hombre de 38 años que conducía una camioneta con placas alteradas y múltiples antecedentes judiciales.

Los hechos comenzaron cuando el sospechoso omitió una señal de pare en un retén en el barrio Simón Bolívar, en el municipio de Itagüí, lo que activó la reacción inmediata de las patrullas que solicitaron apoyo a las unidades de Medellín.

Durante la huida, el vehículo tomó la avenida Guayabal, pasó por la avenida Regional desde el sector de La Aguacatala y continuó por Industriales, la calle 30 hacia Belén, la carrera 76 en Laureles, la zona de Exposiciones en el centro de la ciudad, hasta llegar a la zona del Jardín Botánico, en la comuna de Aranjuez.

A lo largo del trayecto, en el que se sumaron numerosas unidades policiales y se registraron disparos, el conductor perdió el control debido al exceso de velocidad y chocó contra un andén en el barrio Brasilia. El hombre resultó lesionado por arma de fuego durante el operativo, por lo que fue trasladado a un centro asistencial donde permanece bajo pronóstico estable.



Tras la verificación de sus documentos, las autoridades confirmaron que el capturado registra un extenso prontuario con antecedentes judiciales por delitos como concierto para delinquir, falsedad marcaria, fraude a resolución judicial, receptación, daño en bien ajeno y lesiones personales.

"A los que creen que pueden delinquir y escapar, les seguimos cayendo. Todo nuestro respaldo a nuestros policías, que enfrentan a los delincuentes en las calles para proteger a la gente", manifestó sobre el caso el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.