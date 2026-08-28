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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Remueven a director encargado y a suplente de Comfenalco Antioquia en medio de tensiones políticas

Remueven a director encargado y a suplente de Comfenalco Antioquia en medio de tensiones políticas

El agente interventor nombró a Fabián Vicente Mayor, quien venía desempeñándose como gerente comercial, en el cargo de director administrativo.

COMFENALCO ANTIOQUIA -ENTIDAD.jpg
Comfenalco Antioquia.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

Por medio de una resolución que se conoció en las últimas horas, Juan Pablo Morales Calle, quien se venía desempeñando como director administrativo de Comfenalco y Verónica Monsalve Aguilar, segunda directora suplente, fueron removidos de sus cargos en la caja de compensación Comfenalco, Antioquia.

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Según se lee en el documento firmado por el agente interventor Fabián Vicente Mayor, se designó en el primer renglón a Francisco Javier Duque Ossa, quien venía desempeñándose como gerente de relacionamiento y gestión comercial.

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Esto en medio de tensiones políticas con los delegados del nuevo Gobierno Nacional, y el cruce de acciones judiciales para desarrollar o no la Asamblea del próximo 31 de agosto. De hecho, fue una tutela la que resolvió que dicha reunión sí debería adelantarse y que "los afiliados conservan su derecho a participar, deliberar y votar".

La controversia también se ha dado tras las advertencias de la nueva ministra del Trabajo, Natalia López, sobre presuntas irregularidades y el riesgo sobre los recursos de los trabajadores, ante presuntos intereses políticos cercanos al expresidente Gustavo Petro.

“En nombre de los Antioqueños quiero agradecer a la ministra del trabajo Natalia López Fuentes por su férrea defensa de Comfenalco. Lleva varias semanas tomando decisiones para quitarle el manejo a un grupo que se apoderó de la caja y la tienen sumida en una crisis de corrupción. Gracias ministra”, manifestó el representante a la Cámara por Antioquia, Simón Molina.

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Quien también se pronunció sobre estas decisiones fue el concejal del Centro Democrático, Andrés Rodríguez: “se ha salvado Comfenalco Antioquia. La telaraña azul no pudo quedarse con la caja para hacer politiquería. Excelente, Natalia López, te felicitamos. Así es que es!”, indicó en su cuenta de X.

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