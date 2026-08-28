Remueven a director encargado y a suplente de Comfenalco Antioquia en medio de tensiones políticas

Por medio de una resolución que se conoció en las últimas horas, Juan Pablo Morales Calle, quien se venía desempeñando como director administrativo de Comfenalco y Verónica Monsalve Aguilar, segunda directora suplente, fueron removidos de sus cargos en la caja de compensación Comfenalco, Antioquia.

Según se lee en el documento firmado por el agente interventor Fabián Vicente Mayor, se designó en el primer renglón a Francisco Javier Duque Ossa, quien venía desempeñándose como gerente de relacionamiento y gestión comercial.

Esto en medio de tensiones políticas con los delegados del nuevo Gobierno Nacional, y el cruce de acciones judiciales para desarrollar o no la Asamblea del próximo 31 de agosto. De hecho, fue una tutela la que resolvió que dicha reunión sí debería adelantarse y que "los afiliados conservan su derecho a participar, deliberar y votar".

La controversia también se ha dado tras las advertencias de la nueva ministra del Trabajo, Natalia López, sobre presuntas irregularidades y el riesgo sobre los recursos de los trabajadores, ante presuntos intereses políticos cercanos al expresidente Gustavo Petro.



“En nombre de los Antioqueños quiero agradecer a la ministra del trabajo Natalia López Fuentes por su férrea defensa de Comfenalco. Lleva varias semanas tomando decisiones para quitarle el manejo a un grupo que se apoderó de la caja y la tienen sumida en una crisis de corrupción. Gracias ministra”, manifestó el representante a la Cámara por Antioquia, Simón Molina.

Quien también se pronunció sobre estas decisiones fue el concejal del Centro Democrático, Andrés Rodríguez: “se ha salvado Comfenalco Antioquia. La telaraña azul no pudo quedarse con la caja para hacer politiquería. Excelente, Natalia López, te felicitamos. Así es que es!”, indicó en su cuenta de X.

