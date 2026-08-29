Denuncian secuestro de reconocido comerciante durante feria campesina en Segovia, Antioquia

Mientras en el municipio de Anorí sigue la consternación por el crimen del comandante del Cuerpo de Bomberos, en menos de 24 horas un nuevo hecho violento volvió a generar temor en el nordeste de Antioquia.

Esto por cuenta del secuestro de un reconocido comerciante y contratista de la Alcaldía de Segovia que habría sido abordado por sujetos desconocidos en medio de una actividad organizada por la administración local en la vereda Carrizal, limítrofe con el municipio de Remedios.

Según el reporte oficial la víctima fue identificada como Luis Alexander López Restrepo, quien en medio de una feria campesina que se desarrollaba en la zona sostuvo un diálogo por unos minutos con varias personas que se le acercaron.

Cerca de una hora y media después López fue citado nuevamente por estas personas, se retiró del lugar donde avanzaba el evento y desde ese momento se desconoce su paradero.



Hambler Patiño, personero de Segovia, aseguró que el hombre había llegado hasta la zona, distante a unas cuatro horas del casco urbano, para llevar insumos agrícolas a funcionarios de la administración que durante la feria brindaban asesoría a campesinos en esta materia.

"Este señor, pues, personalmente se fue a llevar eso y la verdad no sabemos cómo está. Dice que saliendo lo retuvieron y que otros funcionarios del municipio no quisieron salir hasta que él no lo soltaran", indicó Patiño sobre otra decena de personas que algún tiempo de espera retornaron a la zona urbana.

Publicidad

Una de las hipótesis que cobra mayor fuerza sobre la desaparición del comerciante tiene que ver con un secuestro extorsivo, toda vez que unas tres horas después de perder todo rastro, su familia recibió una videollamada donde la víctima manifestó que debían pagar la suma de seis mil millones de pesos por su liberación.

En la zona de los hechos ya avanzan las labores de la fuerza pública para dar con el paradero de López, así como identificar plenamente a los responsables de esta situación.

En esa jurisdicción tiene injerencia la subestructura Manuel Alexander Ariza del Clan del Golfo, así como el frente José Antonio Galán del ELN y el frente cuarto de las disidencias de alias ‘Calarcá’.