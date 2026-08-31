Incursión armada en Yolombó, Antioquia, dejó un hombre decapitado y otro herido

Una nueva incursión de un grupo armado generó temor entre los habitantes del corregimiento Villanueva en Yolombó, en donde un hombre fue encontrado decapitado y otro joven resultó herido con arma de fuego.

De acuerdo con información conocida hasta ahora, hombres con uniformes y fusiles habrían ingresado a la zona rural y, posteriormente, dejaron el cuerpo de la víctima en una quebrada.

Además, un hecho aberrante habría ocurrido tras el asesinato, ya que versiones en la zona indican que los ilegales pintaron casas con la sangre de la víctima mortal.

Las autoridades en la zona han expresado que la incursión habría tenido como objetivo ejercer control territorial y desplazar a integrantes de la banda delincuencial Los Chatas, con fuerte presencia en la zona.



A pesar de que no se sabe quién estaría detrás del atroz crimen, en el municipio de Yolombó señalan que hay presencia confirmada del Clan del Golfo y las disidencias, por lo que no se descarta su vinculación a la acción delictiva.

La muerte del hombre no solo representa la disputa territorial en diferentes zonas del departamento, sino que también deja en evidencia la violencia en Yolombó en donde este año se han reportado ocho homicidios.

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Mientras se busca determinar con exactitud quiénes serían los responsables de la incursión armada en el Nordeste antioqueño, las autoridades han mostrado su preocupación por la cercanía del lugar de los hechos con el Valle de Aburrá.