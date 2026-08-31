En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Desempleo
Cristo Rey
Combates Guaviare
Messi
Licencia de conducción
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Incursión armada en Yolombó, Antioquia, dejó un hombre decapitado y otro herido

Incursión armada en Yolombó, Antioquia, dejó un hombre decapitado y otro herido

Al parecer, los ilegales habrían usado la sangre de la víctima para escribir mensajes en casa de la zona rural-

Yolombó, Antioquia.jpg
Suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

Una nueva incursión de un grupo armado generó temor entre los habitantes del corregimiento Villanueva en Yolombó, en donde un hombre fue encontrado decapitado y otro joven resultó herido con arma de fuego.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con información conocida hasta ahora, hombres con uniformes y fusiles habrían ingresado a la zona rural y, posteriormente, dejaron el cuerpo de la víctima en una quebrada.

Últimas noticias

Agua.jpg
Antioquia

Así se preparan los ciudadanos ante racionamiento de agua en Medellín: comercios se verán afectados

Comerciante secuestrado en Segovia, Antioquia.jpg
Antioquia

Gobernador de Antioquia pide intensificar operaciones tras secuestro de comerciante en Segovia

Además, un hecho aberrante habría ocurrido tras el asesinato, ya que versiones en la zona indican que los ilegales pintaron casas con la sangre de la víctima mortal.

Las autoridades en la zona han expresado que la incursión habría tenido como objetivo ejercer control territorial y desplazar a integrantes de la banda delincuencial Los Chatas, con fuerte presencia en la zona.

A pesar de que no se sabe quién estaría detrás del atroz crimen, en el municipio de Yolombó señalan que hay presencia confirmada del Clan del Golfo y las disidencias, por lo que no se descarta su vinculación a la acción delictiva.

Lea también:

Gasolinera.jpg
Antioquia

Asesinaron a dueño de estación de gasolina que administraba en Yolombó, Antioquia

Afectaciones por lluvias en Yolombó, Antioquia.jpg
Antioquia

Más de 5.000 personas incomunicadas y 3 viviendas evacuadas dejan las lluvias en Yolombó

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La muerte del hombre no solo representa la disputa territorial en diferentes zonas del departamento, sino que también deja en evidencia la violencia en Yolombó en donde este año se han reportado ocho homicidios.

Publicidad

Mientras se busca determinar con exactitud quiénes serían los responsables de la incursión armada en el Nordeste antioqueño, las autoridades han mostrado su preocupación por la cercanía del lugar de los hechos con el Valle de Aburrá.

Relacionados

Antioquia

Yolombó

Ejército Nacional

Policía Nacional

Homicidios

Publicidad

Publicidad

Publicidad