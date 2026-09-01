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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Corte Suprema confirmó condena de 76 meses de cárcel contra exsenador y exalcalde de Envigado

Corte Suprema confirmó condena de 76 meses de cárcel contra exsenador y exalcalde de Envigado

José Ignacio Mesa, tuvo nexos con 'La Oficina'. El grupo delincuencial habría dado apoyo económico y electoral al político antioqueño.

José Ignacio Mesa- Redes.jpg
Foto: Redes sociales
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

La Corte Suprema confirmó la condena de 76 meses de cárcel contra el exsenador y exalcalde de Envigado, José Ignacio Mesa, por nexos con 'La Oficina'. El grupo delincuencial habría dato apoyo económico y electoral al político antioqueño

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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 76 meses de prisión contra el exalcalde de Envigado y exsenador, José Ignacio Mesa Betancur, quien fue hallado responsable del delito de concierto para delinquir agravado.

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Según se pudo determinar, al político antioqueño se le acreditaron vínculos con la estructura criminal conocida como 'La Oficina de Envigado', por lo que la decisión fue adoptada al resolver el recurso de apelación que había impuesto la pena de seis años y cuatro meses de prisión al dirigente político.

Según la Corte Suprema, durante el proceso se confirmó que 'La Oficina de Envigado' brindó respaldo económico y electoral a Mesa durante sus aspiraciones políticas a la Alcaldía de Envigado en 1995 y posteriormente sus campañas al Senado de la República.

La decisión dejó en evidencia que a cambio de ese respaldo, los integrantes de la organización ilegal habrían obtenido influencia y poder burocrático, ya que la Corte Suprema señaló que el exmandatario puso a disposición del grupo criminal su función como alcalde y senador.

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Entre las pruebas valoradas por los magistrados estuvieron los testimonios de Juan Carlos Sierra Ramírez, alias 'El Tuso', y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna', quienes entregaron información sobre la relación entre 'La Oficina' y el entonces dirigente político.

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Finalmente, la Corte Suprema concluyó que existió una relación prolongada entre Mesa Betancur y miembros de la organización, especialmente con alias 'Danielito', entonces jefe de 'La Oficina', vínculo que habría favorecido sus aspiraciones políticas regionales y nacionales.

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