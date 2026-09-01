“Yo soy más negro que tú”: la discusión que dejó la elección de la Comisión Afro

La elección de la nueva mesa directiva de la Comisión Afrocolombiana del Congreso terminó en una discusión entre los representantes Estefanel Gutiérrez y Óscar Benavides.

Gutiérrez fue elegido para ocupar la presidencia durante el primer año, pero el pulso se extendió a lo que ocurrirá con la mesa directiva durante el segundo periodo, cuya conformación, según el nuevo presidente, todavía no está definida.

Benavides, representante elegido por la circunscripción especial de comunidades afrodescendientes, aseguró que, a su juicio, se llevó una disputa ideológica a un escenario en el que las comunidades negras ya habían escogido a sus representantes en el Congreso.

“El señor Enrique Gómez llegó a imponer quién debía ocupar durante estos 4 años, prácticamente, la representación del pueblo negro en la comisión. Y yo no puedo permitir, como representante de la población afrodescendiente, que una persona que no conoce nuestras causas ni nuestras luchas llegue a imponer en esos espacios a personas que no van a representar a nuestro pueblo afrodescendiente. La discusión aquí no está en que pudiera ser yo o en que pudiera ser otro compañero. La discusión está en que no podemos permitir que alguien que no conoce de nuestras luchas, de nuestra cosmovisión, de nuestra cultura, quiera imponer a una persona porque le dio la gana de imponerlo o porque de pronto es el lineamiento a Abelardo del Espriella”, afirmó.



Gutiérrez respondió que la decisión sobre el segundo año no depende de él y señaló que será la Comisión, integrada por cerca de 49 congresistas, la que determine posteriormente quién ocupará ese puesto.

“La Comisión ha llegado a un acuerdo que hoy querían elegir el primer año, y frente al segundo año quieren ver cómo se desarrolla el ejercicio político”, explicó.

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El enfrentamiento subió de tono cuando la discusión se trasladó a quién tenía mayor legitimidad para representar a las comunidades afro. En medio del cruce, Gutiérrez le dijo a Benavides que era “más negro” que él.

Posteriormente, el nuevo presidente sostuvo que la expresión se produjo después de que, según su versión, otros congresistas plantearan que tenían una mayor representación de las comunidades negras.

“Esas fueron afirmaciones que se dieron en el momento cuando unos decían que eran más negros que otros, y al final todos somos negros”, aseguró Gutiérrez.