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Curul afro

  • Histórico avance en la reparación de comunidades étnicas tras años de espera
    Histórico avance en la reparación de comunidades étnicas tras años de espera
    https://www.unidadvictimas.gov.co/
    Contenido patrocinado
    Nación

    Unidad para las Víctimas adelanta Histórico avance en reparación de comunidades étnicas

    El logro es el resultado de un prolongado proceso de diálogo entre el Estado y las comunidades, en el que se recogieron múltiples voces, preocupaciones y propuestas.

  • Miguel Polo Polo
    Miguel Polo Polo
    Foto: Facebook Miguel Polo Polo
    Primicia
    Política

    CNE otorgó personería al partido que avaló a Miguel Polo Polo, pero la colectividad será de Gobierno

    El reconocimiento al Partido Ecologista Colombiano fue otorgado pese a que el representante Miguel Polo Polo le pidió a la autoridad electoral no hacerlo.

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