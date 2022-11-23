Blu Radio Curul afro
Curul afro
-
Unidad para las Víctimas adelanta Histórico avance en reparación de comunidades étnicas
El logro es el resultado de un prolongado proceso de diálogo entre el Estado y las comunidades, en el que se recogieron múltiples voces, preocupaciones y propuestas.
-
CNE otorgó personería al partido que avaló a Miguel Polo Polo, pero la colectividad será de Gobierno
El reconocimiento al Partido Ecologista Colombiano fue otorgado pese a que el representante Miguel Polo Polo le pidió a la autoridad electoral no hacerlo.