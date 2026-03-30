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Blu Radio  / Nación  / Unidad para las Víctimas adelanta Histórico avance en reparación de comunidades étnicas
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Unidad para las Víctimas adelanta Histórico avance en reparación de comunidades étnicas

El logro es el resultado de un prolongado proceso de diálogo entre el Estado y las comunidades, en el que se recogieron múltiples voces, preocupaciones y propuestas.

Histórico avance en la reparación de comunidades étnicas tras años de espera
Histórico avance en la reparación de comunidades étnicas tras años de espera
https://www.unidadvictimas.gov.co/
Por: Redacción comercial
|
Actualizado: 30 de mar, 2026

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