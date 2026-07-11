Tensión en Colombia y sismos en Venezuela: El Radar, programa del 11 de julio de 2026

A menos de un mes del cambio de mando, El Radar de este sábado 11 de julio de 2026, analiza la profunda crisis de transición política en Colombia a menos de un mes del cambio de mando, marcada por la ruptura definitiva del empalme entre el presidente electo Abelardo de la Espriella y el gobierno saliente de Gustavo Petro,. Abordamos la devastadora tragedia humanitaria en Venezuela, donde dos semanas después de una dupleta de terremotos que ha dejado más de 3.600 víctimas fatales, expertos explican fenómenos técnicos como la licuación del suelo que colapsó edificios en el estado La Guaira



Pedro Medellín (Analista político): Analiza el estado de "cabeza caliente" y confusión en la política nacional, destacando la estrategia del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de desplazar el eje del poder desde el Congreso hacia las regiones mediante alianzas directas con alcaldes y gobernadores. "Cuando tú sacas el gobierno de la Casa de Nariño... el centro político se va para Barranquilla, se va para las regiones y eso ya va a ser muy distinto el tema".

Analiza el estado de "cabeza caliente" y confusión en la política nacional, destacando la estrategia del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de desplazar el eje del poder desde el Congreso hacia las regiones mediante alianzas directas con alcaldes y gobernadores. "Cuando tú sacas el gobierno de la Casa de Nariño... el centro político se va para Barranquilla, se va para las regiones y eso ya va a ser muy distinto el tema". Feliciano de Santis (Ingeniero y Geólogo): Explica que el colapso de edificios en zonas específicas de Venezuela se debió a la amplificación de ondas sísmicas y a la "licuación del suelo" en terrenos de relleno, mientras que las construcciones asentadas sobre roca no sufrieron daños significativos. "Aquí se cumplió un poquito la recomendación de San Mateo en la Biblia... de que el que construyó sobre roca le fue bien"

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