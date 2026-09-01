Centro Democrático plantea tres cambios puntuales a la reforma pensional

La bancada del Centro Democrático se reunió para analizar los ajustes que propone al texto de la reforma pensional. En el encuentro participó de manera virtual el expresidente Álvaro Uribe.

Entre las propuestas planteadas está permitir la devolución de los saldos ahorrados a las personas que no alcancen las semanas requeridas para pensionarse o que prefieran utilizar esos recursos para acceder a una renta vitalicia.

La colectividad también propone recuperar la libertad de elección entre un fondo privado y Colpensiones. La iniciativa contempla que los trabajadores puedan cotizar en el sistema público, pero manteniendo un umbral de cotización. Además, plantea reducir ese umbral a un salario mínimo.

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Uno de los puntos analizados fue el impacto que tendría la reforma sobre Colpensiones y las obligaciones que asumiría el Estado. Frente a la posibilidad de que la entidad deje de recibir nuevos afiliados bajo algunas de las modificaciones planteadas, Zuleta explicó que la bancada continúa evaluando cuál sería la fórmula más adecuada para garantizar la sostenibilidad del régimen de prima media.

“Lo que queremos es seguir evaluando cuál es la mejor fórmula para que el régimen de prima media no siga siendo un costo tan elevado y sostenible para el Estado”, señaló.

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Según Zuleta, en el Presupuesto General de la Nación, que se discute actualmente, cerca de 96 billones de pesos están destinados a atender la deuda pensional del Estado. Esta cifra, afirmó, representa el segundo gasto más grande de la Nación, después del servicio de la deuda.

La preocupación de la bancada está relacionada con el posible aumento de las obligaciones pensionales si la Ley 2381, correspondiente a la reforma pensional, incorpora nuevos afiliados a Colpensiones. Aunque esto significaría inicialmente un mayor flujo de cotizaciones, también implicaría mayores compromisos futuros para el Estado.

Zuleta advirtió que esas obligaciones podrían pasar de representar el 3,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) a cerca del 5 %.

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“¿Cuál es el modelo ideal? En el cual Colpensiones siga garantizando un piso mínimo de protección a todos los colombianos, pero con un modelo que sea sostenible, que no piense solamente en las actuales, sino también en las futuras generaciones”, afirmó Zuleta.

El senador Andrés Forero explicó que buscan corregir algunos de los efectos que, según la colectividad, perjudican a los trabajadores que llegan a la edad de jubilación sin contar con las semanas suficientes para pensionarse.

Se refirió particularmente a quienes hacen parte del denominado pilar semicontributivo. Se trata de personas que llegan a la edad de jubilación, pero no cumplen con las semanas requeridas para acceder a una pensión.

Según Forero, la reforma aumentó la edad para que estas personas puedan acceder a un esquema de mensualidades. En el caso de las mujeres, aseguró que pasó de 57 a 60 años, mientras que para los hombres aumentó de 62 a 65 años.

Frente a esta situación, el senador plantea que las personas puedan recuperar la posibilidad de escoger qué hacer con los recursos que acumularon durante su vida laboral.

Forero también manifestó preocupación por el impacto de la reforma sobre el ahorro nacional, para “romper el monopolio del manejo de los flujos de pensión que le dio la reforma al presidente Petro a Colpensiones”.