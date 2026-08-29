¿Qué pasará con el dinero que ya tiene en un fondo privado tras la reforma pensional?

La reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro y aprobada en su mayoría por la Corte Constitucional cambia la forma en que los colombianos cotizarán para su jubilación. Uno de los principales interrogantes es qué ocurrirá con los ahorros que millones de trabajadores ya tienen en los fondos privados.

Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones y actual vicerrector de la Universidad de los Andes, explicó en El Radar que el nuevo modelo no elimina de inmediato el ahorro individual ni significa que los recursos que ya están en los fondos privados desaparezcan.

El cambio estructural está en que los dos regímenes que hasta ahora competían —Colpensiones y los fondos privados— pasarán a complementarse mediante un sistema de pilares.

Antes uno cotizaba en Colpensiones y tenía una pensión, o cotizaba en un fondo privado y tenía otra pensión. Ahora lo que va a pasar es que una parte se cotiza en Colpensiones y la otra en el fondo de ahorro individual explicó Olivera

Por ejemplo, una persona que gane cinco salarios mínimos cotizará sobre los primeros 2,3 salarios mínimos en Colpensiones y el excedente, equivalente a 2,7 salarios mínimos, en un fondo de ahorro individual. Al momento de pensionarse, las prestaciones de ambos componentes se sumarán.



Foto: archivo.

¿Y qué pasa con lo que ya está ahorrado en un fondo privado?

Olivera señaló que “todavía hay parte del ahorro que tenemos” que permanecerá en manos de las administradoras privadas. Además, estas entidades podrán continuar participando en el sistema mediante fondos voluntarios de pensiones y administrando parte del ahorro.

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Sin embargo, el peso de los fondos privados en las nuevas cotizaciones será menor. Esto se debe a que más del 80 % de los trabajadores colombianos gana menos de 2,3 salarios mínimos, por lo que, según explicó el economista, la mayoría de las cotizaciones terminará concentrándose en Colpensiones.

“Yo no me atrevería a llamar exactamente que es la estatización del sistema, pero sí la participación de los fondos privados va a ser menor”, afirmó.

Olivera también defendió el nuevo esquema frente a la pérdida de libertad para escoger entre los dos regímenes. A su juicio, los trabajadores no siempre toman decisiones pensionales con suficiente anticipación.

Es mejor tener un solo sistema que nos diga dónde tenemos que cotizar y que nos proyecte nuestra pensión sostuvo

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La reforma, por tanto, no implica que los ahorros existentes en fondos privados simplemente se pierdan. El principal cambio está en cómo se distribuirán las nuevas cotizaciones y en que, hacia el futuro, la pensión será el resultado de la combinación de los componentes público y privado.