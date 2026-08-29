Resultados Lotería de Boyacá, sábado 29 de agosto: números ganadores y premio mayor

Este sábado 29 de agosto de 2026 se lleva a cabo el esperado sorteo número 4639 de la Lotería de Boyacá, una de las loterías más importantes y tradicionales de Colombia. Con un espectacular Premio Mayor de 15.000 millones de pesos y un millonario plan de premios secos, miles de colombianos esperan convertirse en los nuevos millonarios del país.

Resultados Lotería de Boyacá 29 de agosto de 2026

El premio principal de la Lotería de Boyacá asciende a la billonaria cifra de $15.000 millones de pesos. A continuación, los datos del boleto ganador de la noche:



Premio Mayor ($15.000 Millones): (a espera del sorteo)

Serie:

Resultados completos y premios secos de la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor, el sorteo 4636 distribuye múltiples millones en el territorio nacional a través de sus tradicionales premios secos y aproximaciones. La entidad recomienda a todos los compradores revisar detalladamente cada una de las fracciones de su billete. Los resultados de los secos principales de la noche son:



Con el fin de que los participantes verifiquen sus resultados, la Lotería de Boyacá difundió en sus canales oficiales la infografía del sorteo 4639. La imagen detalla tanto el Premio Mayor de $15.000 millones como la lista completa de los premios secos.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Boyacá?

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La Lotería de Boyacá cuenta con diferentes modalidades para el pago de los premios, las cuales dependen tanto del lugar en el que se obtuvo el premio como del monto correspondiente.

Estas son algunas de las condiciones establecidas para reclamar las ganancias:



Premios que dan derecho a otro billete o fracción: aplican cuando el resultado obtenido contempla este tipo de reconocimiento. Premios equivalentes a 48 UVT: corresponde a los casos en los que el valor bruto del premio, es decir, antes de aplicar los impuestos correspondientes, equivale a 48 UVT. Premios entre 140 UVT y 10 millones de pesos: esta categoría comprende los premios cuyo valor bruto se encuentra dentro de ese rango.

Lotería de Boyacá en VIVO

(Muy pronto)

