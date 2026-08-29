Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy sábado 29 de agosto de 2026

El Caribeña Día continúa siendo uno de los chances con mayor seguimiento en la región Caribe colombiana. Después de cada jornada, los jugadores consultan las cifras oficiales para comprobar si la combinación registrada en su tiquete coincidió con el resultado ganador.

Resultado del Caribeña Día hoy, sábado 29 de agosto de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 29 de agosto de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los participantes deben comprobar las cifras a través de canales autorizados y conservar el tiquete en buenas condiciones para cualquier proceso de validación o cobro.



¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m.. Una vez finaliza la jornada, los resultados oficiales pueden consultarse mediante canales autorizados y puntos de venta, donde los jugadores pueden validar sus apuestas.

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Cómo jugar el chance Caribeña Día

El juego cuenta con diferentes modalidades, de acuerdo con la cantidad de cifras que cada participante quiera acertar y la forma en que estas deben coincidir con el resultado oficial.



4 cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar la posición.

acertar las cuatro cifras sin importar la posición. 3 cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras en el orden correcto.

coincidir con las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. 2 cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden establecido.

acertar las dos últimas cifras en el orden establecido. 1 cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

¿Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día?

Los jugadores pueden participar con los siguientes valores:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Cómo reclamar premios del Caribeña Día

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Para solicitar el pago de un premio, el ganador debe presentar la documentación correspondiente y cumplir con los requisitos establecidos según la cuantía.

Documentación básica



Tiquete original diligenciado, en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio



Premios inferiores a 48 UVT: basta con presentar la documentación básica.

basta con presentar la documentación básica. Premios de 48 a 181 UVT: el ganador deberá diligenciar el formulario SIPLAFT directamente en el punto de venta.

el ganador deberá diligenciar el formulario SIPLAFT directamente en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria vigente, con una expedición no mayor a 30 días. El dinero se entrega mediante transferencia bancaria, proceso que puede tomar cerca de ocho días hábiles.

Antes de realizar el trámite, es aconsejable verificar que el tiquete se encuentre en buenas condiciones y que la información registrada pueda ser validada correctamente. El Caribeña Día, con sus sorteos diarios, diferentes modalidades y presencia en la región Caribe, continúa entre los juegos de chance más consultados por los apostadores en Colombia.