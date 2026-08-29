Super Astro Sol, resultado del último sorteo hoy sábado 29 de agosto de 2026

El Super Astro Sol continúa despertando el interés de los jugadores en Colombia por su particular sistema de juego, que combina un número de cuatro cifras con uno de los signos del zodiaco. Cada jornada, los participantes consultan el resultado para verificar si su apuesta fue favorecida.

Resultado del Super Astro Sol hoy, sábado 29 de agosto de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 29 de agosto de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Signo zodiacal: (en minutos)

Los jugadores deben revisar la información mediante canales autorizados y conservar el tiquete en buenas condiciones para cualquier proceso de validación o reclamación.

Publicidad

Cómo jugar al Super Astro Sol

Para participar, se debe escoger un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y seleccionar uno de los 12 signos zodiacales. También está disponible la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los diferentes signos.

Los participantes pueden elegir entre:



Número de cuatro cifras: desde 0000 hasta 9999. Signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. “Todos los signos”: permite jugar el número sin depender de un signo específico. Hasta cuatro jugadas: pueden registrarse en un mismo tiquete.

¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Una vez termina cada jornada, los resultados oficiales se publican en canales autorizados y puntos de venta.

Publicidad

Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol

El valor de la jugada puede encontrarse dentro de estos límites:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Se recomienda efectuar las apuestas únicamente en puntos autorizados para garantizar la validez del tiquete.

Cómo reclamar un premio

Los ganadores deben acercarse a un punto autorizado con la documentación necesaria para iniciar el proceso de cobro.

Documentos básicos



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: es obligatorio presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Cumplir con los documentos solicitados permite adelantar la validación correspondiente antes de efectuar el pago. Con cobertura nacional, apuestas desde $500 y una mecánica que combina cifras y signos zodiacales, el Super Astro Sol continúa entre los juegos de suerte y azar más consultados en Colombia.