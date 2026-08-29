Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 29 de agosto de 2026

El Sinuano Día continúa siendo uno de los chances con mayor seguimiento en la región Caribe colombiana. Cada jornada, los jugadores están atentos a las cifras oficiales para comprobar si la combinación registrada en su tiquete coincidió con el resultado del sorteo.

Resultado del Sinuano Día hoy, sábado 29 de agosto de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 29 de agosto de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los apostadores pueden contrastar las cifras en los canales autorizados y deben conservar el tiquete en buen estado para facilitar cualquier proceso de validación o reclamación.

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza diariamente a las 2:30 p. m.. Una vez finaliza la jornada, los resultados oficiales son difundidos mediante canales autorizados y puntos de venta habilitados.

Cómo jugar el chance Sinuano Día

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Los jugadores cuentan con distintas modalidades para realizar sus apuestas, dependiendo de las cifras que quieran acertar y del orden en que estas deben coincidir con el resultado.



4 cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar su posición.

acertar las cuatro cifras sin importar su posición. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras respetando el orden.

acertar las tres últimas cifras respetando el orden. 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. 2 cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente.

acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente. 1 cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

El valor de las apuestas se encuentra dentro de los siguientes límites:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

Para realizar el cobro de un premio, el ganador debe presentar la documentación solicitada y cumplir con las condiciones establecidas según el valor obtenido.



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Los requisitos adicionales dependen de la cuantía:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Premios mayores a 182 UVT: es obligatorio presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Se recomienda revisar que el tiquete permanezca en buenas condiciones y comprobar las cifras mediante canales autorizados antes de iniciar cualquier trámite. Con sorteos diarios, diferentes modalidades y presencia en la región Caribe, el Sinuano Día continúa entre los chances más consultados por los jugadores en Colombia.