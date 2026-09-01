Proponen eliminar reposición de votos en consultas para ahorrar más de $50.000 millones

El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, presentará ante el Congreso de la República para eliminar la reposición de gastos de campaña en consultas internas e interpartidistas, que, según él, están dejando un costo alto en el Estado y debe ser modificado para ahorrarle presupuesto, según explicó en diálogo con Recap de Blu Radio.

Aseguró que el objetivo es evitar lo que considera un doble desembolso de recursos públicos durante los procesos electorales y generar un ahorro que, según sus cálculos, podría superar los $50.000 millones. Cadavid aclaró que la iniciativa no pretende eliminar las consultas como mecanismo de participación política. Por el contrario, señaló que los partidos podrán seguir utilizándolas para definir sus candidaturas, pero deberán asumir las implicaciones económicas de las campañas internas.

“Puede superar los 50.000 millones de pesos en el ahorro del Estado colombiano, solamente la reposición de gastos de consultas, sin contar el desarrollo logístico de las mismas (…) El partido o movimiento político que quiera hacer uso del instrumento de una consulta para definir un candidato internamente dentro de un partido lo podrá seguir haciendo. En este caso, a la luz de este proyecto, lo que ya no obtendrá será la reposición de los gastos de la campaña”, puntualizó.

Elecciones / Imagen de referencia / Foto: Registraduría Nacional

Según Cadavid, esto se debe a que, actualmente, se financia toda la logística para realizar la consulta, incluyendo aspectos como los tarjetones, el traslado del material electoral, las mesas y los jurados, algo que, hoy en día, representa miles de millones de pesos del Estado y que podrían ser destinos en otras operaciones.



El senador también planteó que algunos precandidatos podrían acudir a mecanismos de financiación, como créditos, bajo la expectativa de recibir posteriormente recursos del Estado por su participación en una consulta.

Esto, según explicó, puede generar diferencias frente a quienes deciden no participar en estos procesos internos y posteriormente deben competir en la elección definitiva.

“Los candidatos o precandidatos inclusive, porque no son candidatos definitivos, participan en una consulta y luego dicen: ‘Bueno, voy a obtener un crédito, voy a prestar más plata porque a mí me va a respaldar el Estado con esos recursos por la consulta en la cual participé’”, sostuvo.

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El proyecto será enviado a la Comisión Primera del Senado, donde comenzará su discusión. De acuerdo con el senador, la reforma deberá surtir una primera vuelta de cuatro debates y, en caso de ser aprobada, una segunda vuelta con otros cuatro debates.