Juez ordena arresto para Miguel Polo Polo por desacato a fallo que ordenaba disculpas a MAFAPO

El juez 30 Civil del Circuito de Bogotá declaró en desacato al representante a la Cámara Miguel Polo Polo por incumplir la orden impartida por la Corte Constitucional de ofrecer disculpas públicas a las Madres de Falsos Positivos (MAFAPO) por sus actuaciones frente a la exposición “Mujeres con las botas bien puestas”.

Como consecuencia, el despacho ordenó una sanción de tres días de arresto y una multa equivalente a ocho salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En la decisión judicial se estableció “Declarar A Miguel Abraham Polo Polo, en Desacato por haber incumplido la orden de tutela proferida por la Honorable Corte Constitucional”, razón por la cual también se dispuso librar oficio a la Sección de Capturas de la Policía Nacional para hacer efectiva la sanción de arresto. Asimismo, el juez impuso una multa dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la providencia.

El despacho también requirió al congresista para que cumpla de manera inmediata la orden emitida por la Corte Constitucional el 4 de septiembre de 2025, especialmente en lo relacionado con las disculpas públicas.



Miguel Polo Polo X: @MiguelPoloP

Según el fallo, estas deberán cumplir íntegramente lo ordenado, “sin introducir fórmulas ambiguas, expresiones revictimizantes ni juicios de valor; y permanecer publicada por un término no inferior a seis (6) meses, en los mismos perfiles de redes sociales utilizados para la publicación inicial”.

El caso tiene origen en los hechos ocurridos el 6 de noviembre de 2024, cuando Miguel Polo Polo, durante una actividad en el Congreso de la República, recogió y desechó públicamente parte de la exposición artística denominada “Mujeres con las botas bien puestas”, organizada por el colectivo Madres de Falsos Positivos (MAFAPO) y la Fundación Rinconesarte Internacional. Los accionantes consideraron que esa actuación vulneró sus derechos y los de las víctimas a la paz, la dignidad humana, la verdad y la memoria histórica.

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En la sentencia, la Corte Constitucional concluyó que la conducta del representante afectó el ejercicio de la verdad extrajudicial como mecanismo de reparación y memoria. Para el alto tribunal, el actuar de Polo Polo no solo impactó a las víctimas, sino también a la sociedad, al promover una narrativa que desconoce el deber de recordar y debilita los principios de la justicia transicional.