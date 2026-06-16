Abren investigación a magistrado que ordenó a De La Espriella no usar símbolos patrios

Anteriormente, la Corte Suprema de Justicia había decretado una medida provisional que dejaba sin efectos, de manera transitoria, la orden que obligaba al candidato presidencial Abelardo de la Espriella a retirar de su propaganda electoral la bandera de Colombia, así como las imágenes que lo relacionaban con las Fuerzas Militares y su eslogan compuesto por las frases "Firmes por la Patria" y "Defensores de la Patria".

Ante ello, ahora la Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió investigación al magistrado del Tribunal de Bogotá, Rafael Albeiro Chavarro Poveda, quien habría sido el responsable de emitir la medida cautelar que prohibía a De la Espriella utilizar símbolos patrios, así como su eslogan. Según la Comisión, la medida sería constitutiva de falta disciplinaria, al considerar que se trata de una decisión que genera participación política por parte de un funcionario.

Con esto, establece varios puntos con los que descartarían la orden emitida:



"El diseño del símbolo 'Firmes por la Patria' no corresponde formal ni legalmente a la bandera de Colombia según la Ley 12 de 1984 ". De acuerdo con la Comisión, existen variaciones en el tono amarillo, un rojo distinto y un azul más corto.

". De acuerdo con la Comisión, existen variaciones en el tono amarillo, un rojo distinto y un azul más corto. "La medida cautelar interfiere de manera directa en el proceso electoral" , es decir, que la orden generaría un riesgo de aplazamiento de la segunda vuelta, así como alteraciones en los tarjetones e incluso la invalidación de la primera vuelta presidencial.

, es decir, que la orden generaría un riesgo de aplazamiento de la segunda vuelta, así como alteraciones en los tarjetones e incluso la invalidación de la primera vuelta presidencial. Además, también señala la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, según el Decreto 1967 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencia C-668 de 2014), la única restricción establecida corresponde al uso irrespetuoso de los símbolos patrios.



Comisión emitirá investigación contra magistrado Chavarro

Debido a esta situación, la Comisión señaló que el magistrado habría incumplido los requisitos legales y las condiciones fijadas por la Corte Constitucional para decretar la medida provisional, "desconociendo que en la actuación de la referencia no se están vulnerando derechos fundamentales del accionante, pero sí de los electores y de los accionados".



De esa manera, solicita una investigación disciplinaria contra el magistrado Rafael Albeiro Chavarro, así como evaluar una presunta extralimitación de funciones al decretar medidas restrictivas por fuera de su competencia legal.

Por lo tanto, la Secretaría Judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó que la Corte Suprema, en un término no superior a cinco días, recolecte pruebas clave que incluyen la certificación de antecedentes, constancias salariales y datos de contacto. También solicita copias íntegras de la acción de tutela al Tribunal Superior de Bogotá y de la aprobación de la campaña electoral del candidato Abelardo de la Espriella ante el CNE. Finalmente, ordena citar a ampliación de queja al denunciante y notificar al investigado.