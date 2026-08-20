MinEducación revisará educación sexual en colegios; hay movimientos para “apoderarse” de formación

La ministra de Educación, Viviane Morales, señaló que en el sistema educativo se habrían dado “sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos”, especialmente, según dijo, a través del programa de educación sexual integral.

Morales hizo la afirmación al explicar que el Gobierno está revisando los materiales escolares y los contenidos que reciben los estudiantes, con el propósito de garantizar que los padres conozcan qué se les está enseñando a sus hijos y puedan hacer seguimiento a su formación.

“Muchas veces los padres ni siquiera saben lo que se les está enseñando a sus hijos, y estamos revisando los materiales escolares todos para garantizar que, de verdad, los padres sean quienes lleven a cabo su labor de cuidado y de seguimiento de la educación, y sepan lo que se les enseñando a sus hijos. Obviamente, ha habido una campaña woke que ha metido una cantidad de sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos, especialmente el el programa de educación sexual integral”, afirmó Morales.

La ministra añadió: “aquí nada que se haga de espaldas a los padres sin transparencia, sin el consentimiento, y que no sea acorde con las edades de los educandos”.



En ese contexto, Morales sostuvo que una de las tareas de la actual administración será, en sus palabras, “restaurar principios y valores, y sacar la ideologización del país”, además de respetar el derecho de los padres en la educación de sus hijos.

“Vamos a trabajar porque la educación respete el sentido de los padres y su conducción en la formación de sus hijos, y porque no se busque adoctrinar a los niños ni meterles en su formación cosas que no estén acorde con su desarrollo, de acuerdo con la edad y su desarrollo emocional”, concluyó.