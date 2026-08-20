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MinEducación revisará educación sexual en colegios; hay movimientos para “apoderarse” de formación

Viviane Morales, ministra de Educación, señaló que el Gobierno encontró lo que calificó como una “campaña woke” que habría introducido “sutiles movimientos” en la formación de los estudiantes, especialmente en materia de educación sexual integral.

colegio en Kennedy.jpg
Colegio en Kennedy.
Foto: imagen de archivo, Alcaldía de Bogotá.
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

La ministra de Educación, Viviane Morales, señaló que en el sistema educativo se habrían dado “sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos”, especialmente, según dijo, a través del programa de educación sexual integral.

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Morales hizo la afirmación al explicar que el Gobierno está revisando los materiales escolares y los contenidos que reciben los estudiantes, con el propósito de garantizar que los padres conozcan qué se les está enseñando a sus hijos y puedan hacer seguimiento a su formación.

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“Muchas veces los padres ni siquiera saben lo que se les está enseñando a sus hijos, y estamos revisando los materiales escolares todos para garantizar que, de verdad, los padres sean quienes lleven a cabo su labor de cuidado y de seguimiento de la educación, y sepan lo que se les enseñando a sus hijos. Obviamente, ha habido una campaña woke que ha metido una cantidad de sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos, especialmente el el programa de educación sexual integral”, afirmó Morales.

La ministra añadió: “aquí nada que se haga de espaldas a los padres sin transparencia, sin el consentimiento, y que no sea acorde con las edades de los educandos”.

En ese contexto, Morales sostuvo que una de las tareas de la actual administración será, en sus palabras, “restaurar principios y valores, y sacar la ideologización del país”, además de respetar el derecho de los padres en la educación de sus hijos.

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Vamos a trabajar porque la educación respete el sentido de los padres y su conducción en la formación de sus hijos, y porque no se busque adoctrinar a los niños ni meterles en su formación cosas que no estén acorde con su desarrollo, de acuerdo con la edad y su desarrollo emocional”, concluyó.

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