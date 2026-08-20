Colegios privados enfrentan un reto: 85 % duplica tareas administrativas

La transformación digital en el sector educativo no solo representa un desafío para las aulas. De acuerdo con el informe El cambio que viene, elaborado por la fintech mattilda, especializada en soluciones financieras para instituciones educativas, los colegios privados también enfrentan dificultades para modernizar sus procesos administrativos.

El estudio señala que cerca de dos de cada tres instituciones trabajan con plataformas que no están integradas a su gestión diaria, mientras que el 85 % debe duplicar tareas administrativas. Esta fragmentación involucra procesos como el recaudo de pensiones, la cartera, la información académica y la comunicación con las familias.

Según el informe, esta situación puede limitar el acceso oportuno a la información y reducir el tiempo que los equipos directivos destinan a la planeación, la toma de decisiones y el desarrollo de nuevos proyectos.

El panorama coincide con señales de recuperación del sector. El 47,2 % de los colegios privados aumentó su matrícula durante el último año y el 95,9 % de los directivos considera que sus instituciones estarán en una mejor situación durante los próximos cinco años.



Para mattilda, el crecimiento de las instituciones también exige fortalecer sus procesos internos y conectar la información financiera, administrativa y académica. La compañía anunció además la integración de Algebraix, plataforma de gestión académica cuya llegada a Colombia está prevista para finales de 2026.

El informe concluye que la transformación digital de los colegios no depende únicamente de incorporar tecnología en las aulas, sino también de mejorar la gestión y facilitar herramientas que permitan a las instituciones responder a sus necesidades operativas y de crecimiento.