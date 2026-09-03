Gobierno apelará fallo que suspende bombardeos cuando hay información sobre presencia de menores

El Gobierno va a apelar el fallo que pide suspender los bombardeos cuando hay información sobre la presencia en la zona de menores o adolescentes reclutados por grupos armados ilegales.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que los fallos se respetan pero también pueden ser objeto de crítica.
“Ordenar la abstención de una operación aérea cuando exista información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” sobre la presencia de menores reclutados establece un criterio de una amplitud extraordinaria.
“¿Qué significa, en términos operacionales, “razonablemente verificable”? ¿Un indicio? ¿Una fuente? En ese supuesto todo es plausible. En un conflicto en el que los grupos armados reclutan y utilizan criminalmente a menores de edad, un estándar tan abierto termina haciendo materialmente imposible el empleo de bombardeos aéreos”, dijo Lara.
Ante esta situación el ministro del Interior anunció que el fallo va a ser apelado por parte del Gobierno.
“Los menores deben ser protegidos con el máximo rigor. Y así lo viene haciendo y lo hará este Gobierno. Pero convertir su reclutamiento criminal en un mecanismo que termine otorgándoles inmunidad territorial a los narcoterroristas, termina siendo un incentivo perverso y peligrosísimo. Este fallo absurdo e inconstitucional, será apelado”, agregó Lara.
Publicidad
Es importante recordar que durante el gobierno de Abelardo De La Espriella ya se han realizado bombardeos contra las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’ y también contra las estructuras comandadas por ‘Iván Mordisco’.