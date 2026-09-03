Soldado atacó a cuatro compañeros con su arma en base militar de Casanare: hay dos muertos

Un grave hecho se registró en la mañana de este jueves 3 de septiembre de 2026 en la Base Militar de Cupiagua, ubicada en zona rural del municipio de Aguazul, Casanare, donde un soldado habría accionado su arma de dotación contra cuatro de sus compañeros.

De acuerdo con la información entregada por el Comando de la Décima Sexta Brigada, unidad orgánica de la Octava División del Ejército Nacional, el hecho dejó dos militares muertos y otros dos heridos.

Según el reporte oficial, todos los uniformados involucrados pertenecían al Batallón de Infantería N.° 44. El Ejército señaló inicialmente que se trató de un “hecho de intolerancia” y precisó que, una vez se conoció la situación, fueron activados los protocolos establecidos para atender la emergencia.

Los dos soldados que resultaron heridos recibieron atención de manera inmediata y posteriormente fueron trasladados a un centro hospitalario de la región, donde permanecen bajo atención médica especializada.



Miembros del Ejército Nacional. Foto: imagen de archivo, Ejército.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre la identidad de los militares involucrados ni sobre las circunstancias específicas que habrían desencadenado el ataque. Tampoco se ha establecido públicamente qué ocurrió antes de que el uniformado accionara su arma de dotación.

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La Décima Sexta Brigada informó que ya coordina con las autoridades competentes el desarrollo de los actos urgentes y las labores investigativas necesarias para determinar qué sucedió dentro de la instalación militar.

El propósito de estas diligencias, según el Ejército, es establecer plenamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

Asimismo, el Ejército Nacional aseguró que dispuso las medidas correspondientes para garantizar el desarrollo de las investigaciones y manifestó que colaborará de manera integral con las autoridades judiciales encargadas del esclarecimiento del caso.

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El hecho generó preocupación al interior de la unidad militar, mientras avanzan las diligencias para establecer las causas que llevaron al soldado a utilizar su arma de dotación contra sus compañeros.

A través de un comunicado, el Ejército Nacional lamentó profundamente lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de los dos militares que perdieron la vida. La institución también manifestó sus deseos de pronta recuperación para los dos soldados que resultaron heridos y que fueron trasladados a un hospital de la región.