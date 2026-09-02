Nuevo ataque con drones contra la subestación de policía de El Burro, en Pailitas, Cesar

Un nuevo ataque con explosivos lanzados desde drones afectó este miércoles la subestación de Policía del corregimiento de El Burro, ubicado en el municipio de Pailitas, Cesar. Afortunadamente, la acción criminal no dejó víctimas que lamentar.

La subestación estaba abandonada

Debido a un atentado previo ocurrido hace aproximadamente tres semanas, las instalaciones policiales se encontraban temporalmente abandonadas, lo que evitó que el personal uniformado o la población civil resultaran heridos durante la explosión.

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Las autoridades confirmaron que el impacto de este nuevo ataque provocó únicamente daños materiales en la estructura de la subestación.

De igual forma, a pesar de que la agresión armada se registró sobre la Ruta del Sol Sector 2, no se reportaron civiles lesionados ni afectaciones a los vehículos que transitaban por este importante corredor vial del país

