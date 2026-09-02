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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Nuevo ataque con drones contra la subestación de policía de El Burro, en Pailitas, Cesar

Nuevo ataque con drones contra la subestación de policía de El Burro, en Pailitas, Cesar

El ataque solo dejó daños materiales, ya que la subestación estaba abandonada por un atentado anterior contra esta estructura.

Subestación de Policía del Burro en Pailitas.
Subestación de Policía del Burro en Pailitas.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

Un nuevo ataque con explosivos lanzados desde drones afectó este miércoles la subestación de Policía del corregimiento de El Burro, ubicado en el municipio de Pailitas, Cesar. Afortunadamente, la acción criminal no dejó víctimas que lamentar.

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La subestación estaba abandonada

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Debido a un atentado previo ocurrido hace aproximadamente tres semanas, las instalaciones policiales se encontraban temporalmente abandonadas, lo que evitó que el personal uniformado o la población civil resultaran heridos durante la explosión.

Le puede interesar: Tres policías heridos tras ataque con drones en Pailitas, Cesar

Las autoridades confirmaron que el impacto de este nuevo ataque provocó únicamente daños materiales en la estructura de la subestación.

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De igual forma, a pesar de que la agresión armada se registró sobre la Ruta del Sol Sector 2, no se reportaron civiles lesionados ni afectaciones a los vehículos que transitaban por este importante corredor vial del país

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