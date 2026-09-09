Juliana Guerrero, condenada a 3 años por títulos falsos, pero no irá a la cárcel: esta es la razón

Un juez de conocimiento condenó a Juliana Guerrero a tres años de prisión, además de imponerle una inhabilitación y una multa equivalente a 100 salarios mínimos, tras avalar el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación por los hechos relacionados con la presentación de títulos académicos falsos.

Guerrero aceptó su responsabilidad por la presentación de documentos que acreditaban los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria, con los que buscaba acreditar el cumplimiento de los requisitos para optar al cargo de viceministra de las Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad.

Aunque el juez confirmó la responsabilidad penal de Guerrero, le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, al considerar que cumplía con los requisitos establecidos para acceder a ese beneficio. Entre ellos, que la pena impuesta fuera inferior a cuatro años, que no registrara antecedentes y que el delito no estuviera contemplado dentro de las excepciones previstas.

Durante la audiencia, el juez señaló que Guerrero actuó con conocimiento de la falsedad de los documentos que fueron cargados en la plataforma de Función Pública. De acuerdo con la decisión, los documentos tenían apariencia de autenticidad y fueron utilizados dentro del proceso de verificación de requisitos, lo que habría inducido en error a los funcionarios encargados de esa labor.



Juliana Guerrero se graduó sin prueba Saber Pro. Foto: Icfes y Blu Radio

El juez hizo además un llamado de atención a Guerrero por la naturaleza del cargo al que pretendía acceder y por la conducta que fue objeto de la investigación.

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“Estamos hablando de una persona que estaba entregando unos documentos para ser nombrada viceministra de juventudes, un cargo que implica la mayor responsabilidad con la juventud de este país muchos de los cuales han tenido que pasar 5, 7, 10 o 15 años en una universidad para tener un título. Esto no se trata de un simple error”, señaló el juez durante la audiencia.

La decisión se produjo luego de que Guerrero aceptara responsabilidad y llegara a un preacuerdo con la Fiscalía para recibir una pena de tres años de prisión. La condena contempla además la inhabilitación y el pago de una multa de 100 salarios mínimos.

Dentro de la misma investigación, la Fiscalía estableció que los diplomas emitidos el primero de julio de 2025 habrían sido certificados irregularmente por Luis Carlos Gutiérrez, quien para ese momento se desempeñaba como secretario general de la Fundación Universitaria San José.

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Según la investigación, Gutiérrez acreditó en el sistema que Guerrero cumplía con el plan de estudios y con las pruebas Saber Pro y Saber TyT del Icfes, pese a que la solicitud de grado había sido rechazada previamente por los validadores técnicos de la institución.

Gutiérrez también fue condenado esta semana a tres años de prisión, tras la celebración de un preacuerdo por los hechos relacionados con esta investigación.

Además, Guerrero pidió perdón públicamente por sus actuaciones y aceptó las consecuencias de sus decisiones. Ahora, con la sentencia, queda establecida su responsabilidad penal, aunque la pena de prisión fue suspendida de manera condicional por decisión del juez.