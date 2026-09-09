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Juez regaña a Juliana Guerrero por títulos falsos: "No fue un error, fue deliberado"

El juez le recriminó a la exaspirante al Viceministerio de las Juventudes el uso de documentos falsos y cuestionó que se califique su conducta como una simple equivocación.

Juliana Guerrero en audiencia por títulos falsos
Juliana Guerrero en audiencia por títulos falsos
Foto: captura de video
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

Durante la audiencia en la que se avaló el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Juliana Guerrero, el juez de la República lanzó un fuerte llamado de atención a la procesada por haber presentado títulos académicos falsos para ser nombrada como viceministra de las Juventudes.

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En medio de la diligencia judicial, el juez enfatizó que la actuación de la acusada no correspondió a una equivocación involuntaria, sino a una conducta consciente y contraria a la ley.

El regaño a Juliana Guerrero

El juez cuestionó la gravedad de la falta cometida por la procesada al intentar acceder a un cargo de alta dignidad en el Gobierno nacional mediante documentos irregulares.

Estamos hablando de una persona que estaba entregando unos documentos para ser nombrada viceministra de las juventudes, un cargo que implica la mayor responsabilidad, no solo con el Estado, sino con la juventud de este país
Manifestó el funcionario judicial.

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“Pido perdón al país”: Juliana Guerrero acepta responsabilidad por títulos académicos falsos

Asimismo, el juez comparó el actuar de Guerrero con el esfuerzo formal que realizan los estudiantes en el país para obtener una titulación académica.

"Muchos de los que estamos acá sentados tuvimos que pasar por 10.000 vicisitudes para tener el diploma. Esto no se trata de un simple error. Nos encontramos en presencia de un actuar totalmente contrario al ordenamiento jurídico", reprochó el juez durante la vista pública.

Juliana Guerrero pidió perdón al país

Antes de escuchar el llamado de atención del despacho, la procesada hizo uso de la palabra para aceptar la responsabilidad penal y ofrecer excusas a la ciudadanía.

“No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones. Pido perdón al país, a mi familia, a quienes confiaron en mí, a los jóvenes que alguna vez me vieron como referente”, declaró Guerrero.

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La imputada indicó ante el juez que asume las implicaciones legales de sus actuaciones y que espera reconstruir su vida tras el cumplimiento de la sanción.

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“Les digo desde mi propia experiencia que equivocarnos no nos exime de asumir nuestra responsabilidad. Hoy les pido perdón y espero que mi historia no sea recordada únicamente por mi error, sino también por haber tenido la valentía de reconocerlo, aprender de él y volver a empezar. Creo en las segundas oportunidades”, concluyó.

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